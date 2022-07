1 lug 2022 18:54

COME SI DICE "MINCHIA" IN ARABO? - IL PALERMO ENTRA UFFICIALMENTE NEL "CITY FOOTBALL GROUP", DI PROPRIETÀ DELLO SCEICCO MANSOUR - L'ACCORDO SI AGGIRA SUI 13 MILIONI DI EURO PER L'80% DELLA SOCIETÀ ROSANERO, MENTRE IL 20% RESTERÀ IN MANO AL PRESIDENTE DARIO MIRRI - IL SINDACO ROBERTO LAGALLA: "DOPO IL BELLISSIMO TRAGUARDO DELLA PROMOZIONE IN SERIE B, PER I COLORI ROSANERO STA PER ARRIVARE UN’ALTRA SVOLTA STORICA…"