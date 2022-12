COME SI DICE "ROSICONI" IN FRANCESE? - SUL SITO FRANCESE "MESOPINIONS" È STATA LANCIATA UNA PETIZIONE PER FAR RIGIOCARE LA FINALE DEI MONDIALI CONTRO L'ARGENTINA - IL MOTIVO? "L'ARBITRO ERA TOTALMENTE VENDUTO": SOTTO ACCUSA CI SONO IL RIGORE CONCESSO A DI MARIA E QUELLO NEGATO A THURAM, MA ANCHE LA RETE DEL 3-2 DI MESSI PERCHÉ I GIOCATORI DELLA PANCHINA ARGENTINA ERANO ENTRATI IN CAMPO PER ESULTARE, PRIMA CHE IL PALLONE ENTRASSE IN PORTA - LA RICHIESTA HA GIÀ RACCOLTO 191MILA FIRME…

Da www.calciomercato.com

premiazione argentina mondiale qatar 35

Ha già raccolto 191mila firme la petizione lanciata in Francia per far rigiocare la finale dei Mondiali qatarioti con l’Argentina. Il motivo del contendere? La prestazione di Marciniak. L’arbitro polacco è stato infatti molto contestato oltralpe per il rigore concesso a Di Maria e quello negato a Thuram. Anche la rete del 3-2 di Messi ha scatenato polemiche poiché i giocatori della panchina argentina erano entrati in campo per esultare, prima che il pallone entrasse in porta.

kylian mbappe olivier giroud

Errori, secondo i francesi, che sono valsi al fischietto un 2 in pagella da L’Equipe e l’avvio della petizione sul sito MesOpinions per far giustizia e rigiocare la partita. La spiegazione è tanto semplice quanto diretta: "L'arbitro era totalmente venduto".

francia argentina coppa del mondo 3