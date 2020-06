23 giu 2020 19:11

COME SI DICE IN SPAGNOLO INNOCENTI EVASIONI? ANCELOTTI SI DIFENDE DALLE ACCUSE: "MOLTI GIOCATORI E ALLENATORI HANNO AVUTO LO STESSO PROBLEMA CON IL FISCO SPAGNOLO. LASCIO FARE AI MIEI AVVOCATI, NON SONO PREOCCUPATO” - LA PROCURA DI MADRID STA INDAGANDO SULLA PRESUNTA EVASIONE DI UN MILIONE DI EURO NEL PERIODO 2014-2015, QUANDO CARLETTO ERA SULLA PANCHINA DEL REAL MADRID...