2 gen 2024 13:09

COME STA EZEQUIEL LAVEZZI? - L'EX ATTACCANTE DEL NAPOLI E' RIAPPARSO SUI SOCIAL DOPO IL RICOVERO IN URUGUAY (AVREBBE AVUTO UN MALORE PER DROGA) - NEL VIDEO SI VEDE L'EX CALCIATORE CHE SORRIDE E SI SISTEMA I CAPELLI: UN MODO PER SMENTIRE LE VOCI DI UN SUO MALESSERE? IN ARGENTINA DICONO CHE I SUOI PROBLEMI SAREBBERO INIZIATI DOPO AVER SUBITO UNA TRUFFA MILIONARIA DALL'EX PROCURATORE ALEJANDRO MAZZONI… - VIDEO