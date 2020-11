COME STA MARADONA? PEGGIO, SI E’ MESSO ANCHE A BALLARE - I MEDICI: "STUPITI DI COME STA GUARENDO ANCHE SE HA MOMENTI DI CONFUSIONE” - OPERATO NEI GIORNI SCORSI PER UN COAGULO DI SANGUE AL CERVELLO, IL "PIBE" A 60 ANNI È UN ROTTAME: E' GIÀ SOPRAVVISSUTO A DUE ATTACCHI DI CUORE, HA ANCHE CONTRATTO L'EPATITE E HA SUBITO UN INTERVENTO DI BYPASS GASTRICO...

Da ansa.it

maradona

"Per prima cosa vorrei dire che Diego sta bene. E anche la tomografia a cui è stato sottoposto è andata bene. Abbiamo perfino ballato...sì, ballato". Lo ha detto poco fa il dottor Leopoldo Luque, il medico neurologo che segue da anni Diego Maradona e che due giorni fa lo ha operato per un ematoma al cervello.

"A margine di tutto questo - ha aggiunto Luque - abbiamo rilevato degli episodi di 'confusione' e, assieme ai colleghi del reparto di terapia intensiva, li abbiamo associati a un quadro di astinenza. Quindi pensiamo debba rimanere ancora qui, è la cosa migliore per Diego e lui lo sa".

Il problema di Maradona sarebbe di dover 'pulire' il corpo dagli effetti collaterali dei farmaci che prende da anni e che, in qualche caso, non facendo quasi più effetto arriverebbero ad essere tossici. L'ex fuoriclasse ha bisogno di riposo ma ha comunque ribadito al suo avvocato, e amico, Matias Morla, che lo è andato a trovare, di voler continuare a fare l'allenatore del Gimnasia La Plata. Il club, da parte sua, ha fatto sapere che lo aspetterà.

maradona

MARADONA

Da repubblica.it

Nessuna complicazione e il recupero procede a passi spediti. Arrivano buone notizie dalla clinica privata di Buenos Aires sulle condizioni di Diego Armando Maradona dopo l'operazione al cervello per rimuovere un coagulo di sangue a cui l'ex Pibe de Oro si è dovuto sottoporre martedì dopo un malore improvviso. "L'ho appena visto, è di ottimo umore. Siamo stupiti di come sta guarendo", ha detto il medico, Leopoldo Luque, che nella notte italiana ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del campione, oggi 60enne.

MARADONA

"Dobbiamo essere cauti, perché siamo ancora nel periodo post-operatorio - ha ammonito il dottore parlando con i giornalisti -. Ma è chiaro che non ha complicazioni neurologiche. Ci sono altri parametri che aspettiamo di valutare perché è ancora molto presto. Ma la ripresa è ottima". I commenti hanno suscitato forti applausi e cori di incoraggiamento da parte dei sostenitori di Maradona che attendono notizie fuori dalla clinica. Maradona era stato portato all'ospedale di La Plata - dove è l'allenatore della squadra Gimnasia ed Esgrima - lunedì per una serie di test dopo essersi sentito male. Una tac ha rivelato il coagulo di sangue.

MARADONA

Il 'Pibe de Oro' ha già sofferto di problemi di salute. È sopravvissuto a due attacchi di cuore, ha anche contratto l'epatite e ha subito un intervento di bypass gastrico. Per questi motivi è considerato ad alto rischio in relazione alla pandemia di coronavirus, che ha colpito duramente l'Argentina.

Diverse volte negli ultimi otto mesi è stato in isolamento ed è stato costretto a rimanere a casa la scorsa settimana dopo che una guardia del corpo ha mostrato sintomi del Covid, anche se in seguito è risultato negativo. La figlia Dalma ha detto di avergli fatto visita dopo l'operazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue condizioni. "Voglio solo ringraziare tutti per le continue dimostrazioni di amore per mio padre, per mia sorella e per me, grazie a tutti coloro che hanno pregato per lui", ha twittato.

DIEGO MARADONA MOSTRA IL CULO maradona

maradona maradona maradona maradona veronica nannini maradona EDOARDO BENNATO GIANNA NANNINI E MARADONA maradona veronica ojeda maradona veronica 2 maradona veronica maradona MARADONA maradona maradona maradona