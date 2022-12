COME STUPIRE UN MILIONARIO CHE HA TUTTO COME CRISTIANO RONALDO? PER NATALE, GEORGINA RODRIGUEZ HA PENSATO DI REGALARE AL PORTOGHESE UNA ROLLS ROYCE DA 350MILA EURO, TUTTA INFIOCHETTATA – IL VIDEO CON LA REAZIONE DI CR7, CHE RITROVA IL SORRISO DOPO IL PERIODO DI MERDA TRA L’ADDIO ALLO UNITED E IL FLOP AL MONDIALE…

Da www.repubblica.it

rolls royce in regalo a cristiano ronaldo 3

Come potete stupire vostro marito con un regalo se questi è un calciatore milionario? Fare come Georgina Rodriguez che ha regalato a Cristiano Ronaldo una Rolls Royce, lasciandolo attonito.

Si tratta in particolare del modello Dawn decapottabile il cui prezzo è di 350 mila euro. Un regalo esagerato ma in linea con i redditi familiari, che forse dovrebbe servire a distrarre CR7 in un periodo non facile, dopo l'addio al Manchester United e la sconfitta ai Mondiali in Qatar.

rolls royce in regalo a cristiano ronaldo 4

rollS royce in regalo a cristiano ronaldo 1 rolls royce in regalo a cristiano ronaldo 1 rolls royce in regalo a cristiano ronaldo 2