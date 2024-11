COME VOLA LA VIOLA - LA FIORENTINA SOGNA LA CHAMPIONS GRAZIE AI GOL DI MOISE KEAN, DOPO CHE I TIFOSI DI TUTTA ITALIA AVEVANO SPERNACCHIATO I TOSCANI PER AVER SPESO 13 MILIONI (PIÙ 5 DI BONUS) PER UN ATTACCANTE CHE L'ANNO SCORSO AVEVA SEGNATO 0 GOL (C'AVEVA VISTO LUNGO MAX ALLEGRI, CHE DICEVA: "E' PIU' FORTE DI VLAHOVIC") - MERITO ANCHE DEL LAVORO DELL'ALLENATORE, RAFFAELE PALLADINO: L'EX MONZA AVEVA INIZIATO IL CAMPIONATO NEL PEGGIORE DEI MODI, MA HA RIBALTATO LA SQUADRA CAMBIANDO MODULO, STRAVOLGENDO LA DIFESA E...

raffaele palladino

1. KEAN

Estratto dell'articolo di Leonardo Bardazzi per il "Corriere Fiorentino"

«Questo sarà un mese decisivo». Era la vigilia della trasferta di Lecce e Palladino -— reduce dal 2-1 rocambolesco e godereccio sul Milan — non avrebbe potuto essere più profetico. Da allora la sua Viola è sbocciata a suon di vittorie, […] che hanno portato la squadra a un passo dalla vetta.

moise kean

«Possiamo restare lassù, dipenderà a da noi», ha detto lo stesso mister dopo il 3-1 all’Hellas. I motivi per sognare in grande in effetti non mancano: lo strapotere di Kean, la solidità difensiva ritrovata intorno alla coppia di marcatori fatta in casa, la coesione del gruppo, il vento in poppa dell’entusiasmo e le idee dell’allenatore sembrano pezzi di un mosaico che si sta incastrando perfettamente. […]

pietro comuzzo

I fiorentini non stanno nella pelle e sognano, finalmente, di poter riascoltare la musichetta Champions a Campo di Marte. […]Di certo Palladino, al di là dei proclami, sa bene che sarà durissima. Dopo la sosta è in arrivo un ciclo terribile, con partite ogni tre giorni fino a Natale (campionato, Conference e Coppa Italia) che per forza di cose chiameranno i viola a uno sforzo notevole e costringeranno Palladino a ruotare i calciatori. […] La coperta in certi ruoli è corta, normale dunque che in questi giorni d’euforia venga da chiedersi: riuscirà la Fiorentina a tenere questo ritmo?

fiorentina roma

UNA MEDIA CHAMPIONS

Venticinque punti in 12 partite, per una media di 2,08 a partita. La Fiorentina viaggia fortissimo, tanto che, continuasse così, sarebbe praticamente certa di andare in Champions. Negli ultimi 3 anni per prendersi il quarto posto sono stati sufficienti i 69 punti dell’Atalanta e i 70 di Milan e Juventus. La proiezione viola in questo momento porterebbe Palladino a quota 79. […] Il cammino poi potrebbe essere reso meno in salita dal famoso ranking Uefa stagionale: se l’Italia si confermasse tra le due migliori nazioni (ora è terza), il posto extra sarebbe realtà. […]

moise kean

2. TONI, GILA, PERFINO BATI L’URAGANO MOISE È NEL CLUB DEI BOMBER

Estratto dell'articolo di Matteo Magrini per il "Corriere Fiorentino"

«Stai attento che fa gol anche a te». Basterebbe questa battuta di Luciano Spalletti a Pietro Comuzzo per descrivere quello che sta vivendo Moise Kean. Li ha visti insieme, a Coverciano, e li ha salutati così. […]

moise kean

Uno di quei periodi in cui un attaccante trasforma in oro qualsiasi cosa (leggasi pallone) che tocca diventando un vero e proprio incubo per qualsiasi difensore o portiere si trovi nei dintorni. E se è vero che il volo in piena zona Champions dei viola non si può spiegare soltanto con le reti del suo centravanti di certo non si può non rimanere folgorati da numeri e prestazioni del 20. «È in grandissima forma — ha aggiunto sempre Spalletti — ha grandi doti e pochissime criticità e quindi siamo contentissimi». E poi ancora. «Col Verona ha segnato in tutti i modi e questo vuol dire che è completo, può giocare anche da esterno o a supporto di Retegui perché quando si fa dare la palla addosso la può tenere anche due minuti. Ha fisicità, velocità, può fare reparto da solo». […]

moise kean

Moise […] partirà in panchina contro il Belgio (giovedì) mentre proverà a candidarsi per una maglia da titolare per la sfida di San Siro, contro la Francia. Si vedrà. Di sicuro, ora come ora, è dura trovare di meglio in Italia. Perché è vero, Retegui ha segnato di più (12 reti contro 8) ma probabilmente non ci mette tutto il lavoro sporco del centravanti viola che domenica, contro l’Hellas, ha toccato il punto più alto della sua carriera: prima tripletta, rete più veloce della sua vita in serie A, e la capacità di segnare tre volte su cinque tentativi totali, di cui quattro nello specchio.

moise kean

[…] Con 8 centri in 12 giornate […], Moise si è messo in scia ai grandissimi. Lo stesso numero di gol li avevano segnati Vlahovic nel 2021-22 e Gilardino nel 2008-09, mentre solo tre veri e propri fenomeni, nello stesso scorcio di campionato, erano riusciti a far meglio. Lo ha fatto Gabriel Batistuta in ben tre occasioni (13 reti nel 1994-95, 12 nel 1997-98 e nel 1998-99) e dopo di lui il Luca Toni da Scarpa d’oro (e da titolo mondiale con la Nazionale) del 2005-06 che, dopo 12 giornate, aveva portato la mano all’orecchio addirittura in 15 occasioni. Un record assoluto, in Italia. E poi Giuseppe Rossi, che nel 2013-14 era a quota 11.

E sarà ancora presto per accostare Kean a questi mostri sacri del gol ma se «chi ben comincia è a metà dell’opera» allora Moise ha tutte le carte in regola per iscriversi a quel (ristrettissimo) club. […]

MOISE KEAN MAX ALLEGRI

3. "KEAN PIÙ FORTE DI VLAHOVIC": JUVE, LA CONFESSIONE DI ALLEGRI RIVELATA DALL'EX

Da www.tuttosport.com

La Fiorentina si gode Moise Kean, protagonista di una prima parte di stagione strepitosa. L'ex centravanti della Juventus è infatti stato capace di segnare già 8 gol in 13 partite (5 in campionato e 3 tra qualificazioni e fase a girone di Conference League). E proprio di Kean ha parlato Massimo Orlando, ex centrocampista della Fiorentina con una breve parentesi anche in bianconero, rivelando un particolare aneddoto sull'ex tecnico Massimiliano Allegri.

moise kean 2

LE PAROLE DI ORLANDO

"Allegri mi aveva detto che Kean era più forte di Vlahovic. Sta dimostrando di essere letale e, da quando è alla Fiorentina, non ha sbagliato una partita. Gonzalez è costato alla Juventus 35 milioni, decisamente troppo per un giocatore sempre infortunato. Con Conceicao alla Juventus, inoltre, giocherà molto poco” ha detto l'ex calciatore in un'intervista a Toscana Tv.

moise kean 1 moise kean 3 MOISE KEAN

raffaele palladino yacine adli raffaele palladino raffaele palladino yacine adli danilo cataldi danilo cataldi david de gea edoardo bove robin gosens