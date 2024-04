COMPLOTTO! LA LISTA SANTORO HA RACCOLTO OLTRE 40MILA FIRME (NE SERVONO 75MILA PER PRESENTARSI ALLE EUROPEE) MA IL CONDUTTORE DENUNCIA OSTRUZIONISMI E LE ISTRUZIONI ARRIVATE IN RITARDO DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO PIANTEDOSI, CHE HANNO PERMESSO AI COMUNI PIÙ OSTILI DI NON CONSENTIRE LA RACCOLTA – SANTORO ACCUSA GUALTIERI: “APPARTIENE A UN PARTITO CHE SI CHIAMA DEMOCRATICO SI DOVREBBE VERGOGNARE DI ESSERE INSENSIBILE AL BISOGNO DI PARTECIPAZIONE…”

(ANSA) "Pace Terra Dignità ha già raccolto oltre 40mila firme. È stata superata la metà di quelle necessarie per raggiungere l'obiettivo che ora s'intravede e sembra più vicino ma, per raccogliere le 75mila firme utili a presentarsi alle Elezioni Europee 2024, la lista di Michele Santoro e Raniero La Valle ha bisogno di ancora più sostegno da parte di chi ha a cuore la Pace". E' quanto scritto in una nota.

Santoro ha condiviso sui social network un video-appello che denuncia l'ostruzionismo, le istruzioni arrivate in ritardo da parte del Ministro dell'Interno Piantedosi, che hanno permesso ai comuni più ostili di non consentire la raccolta.

In particolare Santoro denuncia il comportamento del Comune di Roma: "Il sindaco Gualtieri che appartiene a un partito che si chiama democratico si dovrebbe vergognare di essere insensibile al bisogno di partecipazione, anche se questo venisse da un solo cittadino". Una denuncia pubblica a cui segue l'invito nelle piazze per i giorni 13 e 14 aprile, in tutti i capoluoghi d'Italia con la presenza dei candidati della lista.

Santoro sarà presente in Sardegna, sabato alle ore 17 a Sassari in Piazza Castello; domenica alle ore 11 a Nuoro in Piazza Vittorio Emanuele e, nel pomeriggio alle ore 17.30 a Cagliari, in Piazza Garibaldi, con l'evento dal vivo trasmesso in diretta streaming. "Tu scrivi il tuo nome e io leggerò la parola Pace", conclude la nota.

