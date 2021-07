COMUNQUE VADA, IL “RINASCIMENTO” AZZURRO DI MANCINI STA GIÀ PORTANDO I SUOI FRUTTI – ARRIVANO BENEFICI D’IMMAGINE E ECONOMICI ALLA FIGC: VOLANO I RICAVI COMMERCIALI (+50% RISPETTO AL QUADRIENNIO PRECEDENTE) – NEL 2022/2023 LA PUMA ABBANDONERÀ IL SUO RUOLO DA SPONSOR TECNICO PER FARE SPAZIO ALL’ADIDAS, UN ACCORDO DA CIRCA 35/40 MILIONI DI EURO ALL’ANNO CHE CI PORTERÀ ALLO STESSO LIVELLO DELLE “BIG” MONDIALI - LA NAZIONALE PUO' PUNTARE AL SECONDO-TERZO POSTO DEL RANKING FIFA

la nazionale italiana

Guglielmo Buccheri per "la Stampa"

Wembley aspetta l'Italia più bella perché sa giocare e soffrire. E, soprattutto, vincere.

Una Nazionale che scala le classifiche di gradimento, simpatia ed eleganza, fotografia del Made in Italy. E una Nazionale che sa fare i conti. Quanto vale l'azzurro, oggi che possiamo pensare di salire fino al secondo o terzo posto nel Ranking Fifa dopo essere scivolati oltre il ventesimo all' alba della gestione Mancini?

roberto mancini

L' Europeo, comunque vada a finire, è stato un successo.

E il successo mostrerà i suoi effetti "economici" quando, tra il 2022 e il 2023, gli sponsor, principali e meno, saranno chiamati dalla Figc per rinnovare il rapporto di sponsorizzazione: pensare ad una nuova stretta di mano pluriennale tra le parti appare come una logica conseguenza dell'immagine, e credibilità, che Mancini ed i suoi ragazzi si sono conquistati dal maggio del 2018 ad oggi.

Scivolando nelle cifre, i ricavi commerciali della Federcalcio hanno fatto registrare un 50 per cento in più negli ultimi due anni rispetto al quadriennio precedente: in particolare, 18 sono i nuovi partner tra nazionali ed internazionali con entrate complessive attorno ai 187 milioni di euro che mettono la Figc al pari delle maggiori federazioni europee come la Francia e la Germania.

roberto mancini

In campo, l'Italia corre o si protegge quando sono gli altri a prendere in mano il copione. Fuori, e grazie ai risultati ottenuti e all' immagine data, la Figc investe sul suo futuro in attesa di vedere numeri ancora più ingombranti dai prossimi rinnovi di collaborazioni o sponsor. Qualcosa, intanto, si è già mosso e arriverà al traguardo: dal primo gennaio 2023 si chiuderà l'era Puma con l'ingresso della multinazionale Adidas nel mondo azzurro.

italia adidas

Un passo in avanti triplo perché la scelta di Adidas di legarsi al destino della Nazionale non è casuale, ma nasce da un'attenta valutazione e da una ben precisa strategia: l'avventura Mancini con il sostegno della programmazione della presidenza Gravina (il rinnovo contrattuale firmato dal ct prima di Euro 2020 fino al 2026 ne è il maggior segnale) è un binomio vincente e con un confine temporale che dà sicurezza agli investitori già presenti e a chi intende avvicinarsi al sistema calcio.

nazionale italia

Da Puma ad Adidas significa un valore aggiunto alla voce ricavi di quasi il doppio perché si passerà dai poco più di venti milioni a stagione ad una forbice tra i 35 ed i 40 all' anno per più anni: l' Italia ridurrà, drasticamente, lo spread che la separa dalle altre realtà visto che la Francia prende dalla Nike 51 milioni a stagione, la Germania uno in meno dall' Adidas e l' Inghilterra 37 sempre dalla Nike con gli azzurri pronti a salire sul podio della considerazione da parte di chi ti firma le divise e le maglie da gioco.

roberto mancini con lele oriali e alberico evani

Mancini è stato votato come ct più elegante del torneo. Un' eleganza che si traduce negli atteggiamenti di un gruppo mai fuori le righe: aspetto, questo, deciso per attirarsi l'attenzione degli investitori. «Esprimiamo la grande bellezza...» dice il presidente Gravina. La scalata alle prime posizioni, in campo e fuori, è cominciata con successo.