CONTAGIO CAPITALE – ANCHE PER IL NUOVO LABORATORIO CI SONO TRE POSITIVI IN CASA LAZIO. CATTIVE NOTIZIA PURE DA TRIGORIA: DZEKO CONTAGIATO - IL CLUB BIANCOCELESTE HA SOTTOPOSTO ALCUNI GIOCATORI "FERMI" (TRA CUI IMMOBILE, LEIVA E STRAKOSHA) A ULTERIORI TEST AL CAMPUS BIOMEDICO DI ROMA, MA SONO EMERSI DEI CONTAGI. LA STRUTTURA ORA ALLERTERÀ LA ASL - DZEKO È IL SETTIMO GIALLOROSSO POSITIVO AL COVID...

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Edin Dzeko è positivo al Coronavirus. Lo ha annunciato lo stesso bosniaco, come ormai consuetudine, su Instagram e sui suoi social: "Purtroppo sono positivo e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore sarò con loro a comunicare da domenica".

CHE TEGOLA

Per la Roma è una brutta tegola, visto che Dzeko è il capitano e il leader della squadra ma, nella sfortuna, Edin potrebbe saltare solo una partita, quella di domenica a Genova, visto che poi c’è la sosta per le nazionali (salterà anche la chiamata della Bosnia, ovviamente) e potrebbe negativizzarsi. In sua assenza a guidare l’attacco giallorosso sarà Borja Mayoral, autore ieri in Europa League di una doppietta contro il Cluj.

SETTIMO CASO

Dzeko è il settimo giocatore della Roma positivo al Covid: prima di lui Mirante, Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert (ora al Lipsia), Calafiori e Diawara.

LAZIO, ALTRA TEGOLA

Da gazzetta.it

Ancora brutte notizie per la Lazio. Il club, viste le polemiche degli ultimi giorni, ha infatti deciso di sottoporre a nuovi tamponi alcuni dei giocatori fermi per situazioni legate alla prevenzione del coronavirus e di farlo non tramite il solito laboratorio di Avellino, ma con il Campus Biomedico di Roma, che oggi ha effettuato gli esami.

Dai test è emersa la positività di tre i calciatori. Un responso obbliga il laboratorio romano a comunicare tutto alla Asl, in modo che possa tracciare i contatti dei giocatori in questione. Al momento i giocatori fermati sono: tolto Luis Alberto, che ieri ha comunicato di essere tornato negativo, quelli trovati positivi il 2 novembre da Synlab, Immobile, Leiva e Strakosha, più Djavan Anderson e Lazzari, fuori dalla circolazione (anche se mai formalmente dichiarati positivi) dal 26 ottobre, prima della gara con il Bruges.

I fari sono puntati ora sui tre casi più recenti e in particolare sui giocatori in campo a Torino, Leiva (che però non aveva fatto i tamponi del 26 ottobre) e ovviamente Immobile, positivo il 26 ottobre per Synlab, negativo il 30 e 31 per il laboratorio di Avellino e poi di nuovo positivo (per entrambe, anche se la struttura scelta da Lotito lo definiva "debolmente positivo") il 2 novembre, il giorno dopo aver giocato contro il granata. Sulle tre positività emerse oggi il club ha subito chiesto le controverifiche dei tamponi, ma sono risultate positive anche quelle.

Questa mattina, intorno alle 9, il resto del gruppo squadra ha svolto gli esami previsti prima di ogni gara di campionato ancora con la struttura campana. I risultati sono attesi tra oggi pomeriggio e domattina.

