CONTE GIA’ INIZIA A FRIGNARE: "SIAMO IN RITARDO SUL MERCATO, È DIFFICILE GIOCARE SENZA PUNTE” - "LUKAKU? MI PIACE, OTTIMO GIOCATORE, MA È DELLO UNITED. CON LA SOCIETÀ ABBIAMO LA STESSA VISIONE, ANCHE SE MI ASPETTAVO FOSSIMO PIÙ AVANTI. DOBBIAMO DARCI UNA MOSSA”

EMANUELE GAMBA per repubblica.it

antonio conte marotta

Il primo Conte dell'anno è uguale al Conte di sempre: determinato e preoccupato. E, soprattutto, impegnatissimo a mettere il sale sulla coda ai suoi dirigenti, vittime della sua perenne insoddisfazione: “Se devo essere onesto, siamo in ritardo sulla tabella di marcia, molto in ritardo.

Con la società avevamo condiviso un piano: parlo di entrate e soprattutto di uscite, perché qui non se n’è ancora andato nessuno. Dobbiamo accelerare tutti quanti, chi ha tempo non aspetti tempo. Anche perché sapete che per il me il tempo è importante, mi serve per plasmare il gruppo. Invece la strada è in salita, molto in salita”.

antonio conte

A Conte, è noto, servono due attaccanti, ma il mercato è incagliato da valutazioni astronomiche. “Lukaku mi piace, mi è sempre piaciuto, lo volevo anche al Chelsea e per noi sarebbe importantissimo. Ma è un giocatore dello United, questa è la verità”. E all’allenatore serve, soprattutto, un taglio agli esuberi: Icardi, Nainggolan (“Anche se è qui con noi, la situazione non è cambiata: è fuori dal progetto”), Joao Mario, Borja Valero. “Mi aspettavo che saremmo stati più avanti. Dobbiamo darci una mossa. Le ambizioni restano, ma un conto sono le parole e l’altro i fatti”.

lukaku

Domani l’Inter debutterà nella Icc sfidando al National Stadium di Singapore il Manchester United. Lukaku non giocherà: “Non è in condizione”, ha detto Solskjaer, l’allenatore dei Red Devils. “In ogni caso, non ci sono aggiornamenti sul suo trasferimento”. Conte avrebbe fatto volentieri a meno di queste amichevoli (nel giro di una settimana, affronterà anche Juventus e Psg), “ma quando sono arrivato era già tutto organizzato. Certo, non è facile affrontare impegni di questo tipo nelle condizioni in cui siamo”, e con in attacco Longo ed Esposito, non Dzeko e Lukaku

antonio conte zhang