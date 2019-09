CONTE, GIMME FIVE: QUINTA VITTORIA CONSECUTIVA (E QUARTA GARA SENZA SUBIRE RETI) - L’INTER E' A PUNTEGGIO PIENO. CONTRO LA LAZIO SUPER HANDANOVIC, L’EX CT: “ARRIVERANNO ‘ZACCAGNATE’ ALLA PRIMA SCONFITTA” – IL NAPOLI SI FERMA AL PALO E IL CAGLIARI SBANCA IL SAN PAOLO, INSIGNE ZITTISCE MAROCCHI (SKY SPORT): “INSISTI CON QUESTA STORIA DELL’INTENSITA’? ABBIAMO DATO TUTTI IL 200%” – PRIMA SCONFITTA PER FONSECA - VIDEO

Mirko Graziano per gazzetta.it

antonio conte

Quinta vittoria consecutiva in campionato, quarta gara senza subire reti, Juventus ricacciata a due punti: Antonio Conte si gode una serata positiva anche per le contemporanee sconfitte di Napoli e Roma, due dirette concorrenti nelle zone altissime della classifica. Serata comunque complicata contro una Lazio che per 45’ ha messo sotto i nerazzurri: almeno tre i miracoli di Handanovic.

“Primo tempo di grande sofferenza - conferma Conte -, la Lazio meritava il pari all’intervallo, siamo anche stati fortunati, ma nella ripresa abbiamo dominato e consolidato il vantaggio. Vittoria meritata secondo me”. E ancora»: “Partenza aggressiva la nostra, dopo il gol di D’Ambrosio siamo invece arretrati, abbiamo preso parecchie infilate e bisogna onestamente dire che Handanovic ha fatto grandi parate. Nel secondo tempo, come dicevo, siamo usciti bene, creando occasioni importanti, e la gara andava chiusa prima. Sono in generale tre punti pesantissimi, presi contro una squadra fortissima, piena di qualità, con gente che gioca insieme da vari anni e un tecnico decisamente bravo come Simone Inzaghi”.

d'ambrosio

“C’è ancora molto da lavorare - conclude Conte -, siamo neonati a livello di progetto, non ci saranno scorciatoie, in ogni modo vedo progressi evidenti. Alla distanza abbiamo gestito con personalità la gara. Sta emergendo il lavoro che facciamo in settimana, cinque vittorie consecutive non sono un caso, sono figlie anche della giusta mentalità. Miglior difesa del campionato fa rima con scudetto? Arriveranno saccagnate alla prima sconfitta (sorride)... E non mi interessa che parliate di scudetto in questo momento

INSIGNE

Da itasportpress.it

inter lazio 44

Il Napoli va clamorosamente al tappeto contro il Cagliari. Lorenzo Insigne commenta la debacle ai microfoni di Sky Sport: “Una sconfitta simile fa male. Dobbiamo stare tranquilli ed analizzare dove abbiamo sbagliato, cercando di andare avanti. Perdere così fa male. Hanno avuto una sola palla gol, mentre noi ne abbiamo avute tante… L’importante è ripartire. Al di là dei gol noi nel primo tempo non abbiamo sfruttato i pochi spazi concessi. La palla non voleva entrare. Dispiace, ma dobbiamo andare avanti”. Poi la polemica con l’opinionista Giancarlo Marocchi: “Intensità? Si sentono ancora queste cose. L’intensità di cui si parla la mettiamo anche a Dimaro, non credo che una squadra si debba giudicare per una partita. Abbiamo dato il 200% in campo. Se avessi fatto tutto bene sarei stato in forma, altrimenti…”.

insigne MAROCCHI

antonio conte marotta antonio conte insigne antonio conte zhang ANTONIO CONTE