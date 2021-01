CONTE HA TROVATO UN’ALLEATA NELLA CORSA AL TITOLO: LA ROMA – IL CLUB GIALLOROSSO E L’INTER TRATTANO UNO SCAMBIO DI PRESTITI TRA DZEKO (CHE HA ROTTO CON FONSECA) E SANCHEZ – I TIFOSI GIALLOROSSI SUL PIEDE DI GUERRA: “SERVE UN CENTRAVANTI PER SOSTITUIRE IL BOSNIACO, NON UN'ALTRA SECONDA PUNTA!" – CRITICHE AL NEO GENERAL MANAGER TIAGO PINTO – “SE QUESTO È IL BIGLIETTO DA VISITA, NON VOGLIAMO SAPERE COME ANDRÀ AVANTI. LA ROMA COSÌ PIÙ VICINA AL QUINTO POSTO CHE ALLA ZONA CHAMPIONS”

DA www.corrieredellosport.it

Ormai è chiaro, a Trigoria Edin Dzeko è di troppo. Dopo la rottura totale con Fonseca avvenuta dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma sta provando (tramite anche l'agente Lucci) a cedere il bosniaco in prestito o a titolo definitivo. Dzeko non rifiuterebbe un ritorno a Manchester (sponda City o anche United), ipotesi scartata però dai due club, mentre la Roma invece sta ragionando su una operazione con l'Inter.

Lo stipendio di Sanchez

Tiago Pinto, il nuovo general manager del club giallorosso, si trova a Milano e ha presentato al club nerazzurro un'offerta per lo scambio di prestiti tra Dzeko e Sanchez. Una soluzione che accetterebbe il bosniaco, non per ora l'Inter che soprattutto per ragioni fiscali per ora non sta prendendo in considerazione.

Sebbene infatti il bosniaco guadagni a stagione 7,5 milioni di euro, solamente 500mila euro in più del cileno, lo stipendio al lordo di Sanchez costa meno ai nerazzurri grazie al Decreto crescita che consente una detrazione fiscale del 50% sull'ingaggio dei giocatori arrivati in Italia dal 2019 e che hanno lavorato all'estero nei due anni precedenti.

Ed è il caso di Sanchez, non naturalmente di Dzeko: lo stipendio lordo del cileno ammonta a nove milioni di euro, quello del bosniaco invece 14 milioni. Questo pomeriggio Tiago Pinto, a Milano, ha avuto un incontro con Ausilio proprio per cercare una soluzione sulla questione economica: le parti stanno provando a trovare la quadra sugli stipendi, ma al momento non è semplice.

LE REAZIONI ALLO SCAMBIO

Da www.corrieredellosport.it

"Questo scambio è una follia, Roma non farlo". I tifosi giallorossi sono sotto shock per il tentativo di Tiago Pinto di intavolare con l'Inter uno scambio tra Dzeko e Sanchez. Il dirigente portoghese quest'oggi a Milano ha avuto un incontro con Ausilio per cercare di trovare un accordo per lo scambio di prestiti.

La maggioranza dei romanisti non trova sensata questa trattativa: "Perché cedere un centravanti, seppur in rotta con la Roma, per comprare un altro trequartista?". Il ragionamento coinvolge tanti tifosi: "Domani arriva la firma di El Shaarawy, non riesco a capire perché prendere un'altra seconda punta, lasciando scoperto così il ruolo di attaccante puro. In quel caso Fonseca avrebbe a disposizione solamente Borja Mayoral"

Scatenati i tifosi per una trattativa non ancora in via di definizione: "Prendere una riserva dell'Inter per sostituire un titolare, io non ci posso credere. Tiago Pinto per favore non farlo". E sul nuovo general manager nascono i primi dubbi: "Se questo è il biglietto da visita, non voglio sapere come andrà avanti. Come può il portoghese aver ideato questa idea? Sono basita - commenta una tifosa in radio -, la Roma così più vicina al quinto posto che alla zona Champions".

Sui social molti romanisti sono furiosi: "Se si fa questo scambio certifichiamo la nostra stupidità. Prendiamo un giocatore infortunato e garantiamo lo scudetto all’Inter". E ancora: "Un altro ex calciatore in cambio del centravanti titolare. Ma stiamo facendo sul serio? Facessero i professionisti seri Dzeko e Fonseca, trovassero una soluzione per questi sei mesi finali e poi ad agosto si vede il da farsi. Solo a Roma succedono queste cose".

