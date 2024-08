I CONTI TORNANO A SANREMO: CAMBIANO LE REGOLE - LE COVER NON INFLUIRANNO. E I VOTI DELLA SETTIMANA AI FINALISTI NON SARANNO AZZERATI - TORNANO ANCHE LE NUOVE PROPOSTE – LE POLEMICHE NELLA SCORSA EDIZIONE SUL TELEVOTO, CHE AVEVA INCORONATO GEOLIER, ARRIVATO SECONDO: UN MESE FA L'AGCOM AVEVA COMUNICATO CHE, NEL CORSO DELLA SERATA FINALE DEL FESTIVAL 2024, ERANO ANDATE PERSE PIÙ DI SEI MILIONI DI PREFERENZE...

Giovanna Maria Fagnani per corriere.it - Estratti

Le esibizioni della serata della cover che non influiranno sulla vittoria finale. E i voti della settimana che saranno tenuti buoni, per i cinque finalisti, andando a sommarsi a quelli della serata finale. Prima, invece, si azzeravano.

Sono queste due le principali novità del Festival di Sanremo targato Carlo Conti, svelate dal regolamento della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana, online da martedì sul sito della Rai.

La kermesse andrà in onda dall'11 al 25 febbraio 2025 e sarà la quarta edizione guidata da Conti (che l'ha condotta anche dal 2015 al 2017). Ma vi sono anche altre variazioni. Prima fra tutte, il ritorno delle Nuove Proposte: 4 artisti in gara che si contenderanno il titolo in una gara diversa da quella dei Big, che quest'anno saranno 24 i big.

Le nuove regole per le votazioni

È stato inoltre stabilito che le votazioni della serata delle «Cover» (in cui i campioni in gara saranno chiamati a re-interpretare un brano scelto dal repertorio italiano o internazionale) non influiscano sulla vittoria finale del Festival. Serviranno a determinare, quindi, solo solo la cover vincitrice.

Ma è la regola delle votazioni ai finalisti a cambiare in modo netto: nell'ultima serata, quando si riapriranno le votazioni per i cinque artisti giunti nella rosa finale, non saranno azzerati i voti ottenuti dai cinque cantanti fino a quel momento, ma l’ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa, appunto, la serata delle cover). È stata confermata la Giuria delle Radio.

Nella finalissima di sabato 15 febbraio tornerà l'esecuzione di tutte e 24 le canzoni in gara, che saranno votate dalle 3 Giurie ancora una volta con un peso di Televoto 34 per cento, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web 33 e Giuria delle Radio 33 per cento.

Il risultato di questa votazione sarà sommato a quello delle votazioni nelle altre serate, per determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni/artisti in gara.

Le canzoni nelle prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento. I cantanti torneranno sul palco per una nuova esecuzione e per una nuova votazione, con stesse modalità per le tre Giurie. Il risultato sarà sommato a quello delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata) e la percentuale più alta incoronerà il vincitore della 75ª edizione del Festival.

«Queste alcune delle più rilevanti novità del regolamento di Carlo Conti, che non cambia la sua filosofia: la musica, le canzoni al centro dello spettacolo e la ricerca di talenti, in un dinamico e divertente show televisivo» spiega una nota Rai. Lo slogan dei festival di Carlo resta lo stesso: «Tutti cantano Sanremo!».

Le polemiche dopo il televoto alla scorsa edizione

La scorsa edizione di Sanremo era stata segnata anche dalle polemiche sul peso del televoto, che aveva incoronato Geolier, arrivato secondo. Un mese fa, si era tornato a parlane, perché l'Agcom aveva comunicato che, nel corso della serata finale del Festival di Sanremo 2024 erano andati persi più di sei milioni di voti effettuati tramite televoto.

