CONTINUA LA GRANDE TRADIZIONE DEI PORTIERI COI CAPELLI TRAPIANTATI - DOPO PINSOGLIO, TERZO PORTIERE DELLA JUVE CHE SI È RIVOLTO ALLA CLINICA DI CRISTIANO RONALDO A MADRID, TOCCA A LUIGI SEPE (28 ANNI), PORTIERE DEL PARMA, CHE PROPRIO CONTRO LA SQUADRA DI CR7 HA MOSTRATO UNA FOLTA RICRESCITA NERA DOVE PRIMA C'ERANO BULBI DIRADATI…

Carlo Pinsoglio a Madrid, ma non solo in vacanza. Il terzo portiere della Juventus infatti è stato nella capitale spagnola per una cura speciale ai capelli. L'estremo difensore è passato dalla sede di Insparya, Gruppo Clinico Medico specializzato in trapianti di capelli appartenente a Cristiano Ronaldo, dove si è sottoposto ai trattamenti necessari, come si vede dalla foto inserita sul proprio profilo Instagram.

Questo il suo messaggio: "È stato un lavoro splendido in una clinica TOP! Con persone altrettanto formidabili e qualificate. Grazie di tutto, a presto!".

