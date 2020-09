LE CONTROMOSSE DI LOTITO PER DARE SCACCO MATTO A DAL PINO - IL PATRON LAZIALE NON SA SE HA I 7 VOTI UTILI SU 20 PER BLOCCARE IL 9 SETTEMBRE IN ASSEMBLEA LA VOTAZIONE CHE FAREBBE ENTRARE UN FONDO DI PRIVATE EQUITY IN LEGA SERVIZI: IN CORSA ADVENT/CVC (FAVORITO) E BAIN. PREVISTO PER DOMANI UN INCONTRO TRA LOTITO E BASSI E PALENZONA DI "BAIN" PER CONVINCERLI A CHIEDERE UNA PROROGA - INTANTO "LOTIRCHIO" HA CHIESTO AL FIDO BOGARELLI DI FARE PRESSIONE SU PREZIOSI. MA IL TENTATIVO NON SEMBRA ESSERE ANDATO A BUON FINE...

Nella partita della Lega Calcio entrano in campo i mezzi pesanti. Previsto per domani un summit fra Claudio Lotito, Luca Bassi di Bain e Fabrizio Palenzona, advisor di Bain per questa partita. Lotito chiederà a Bain di prendere tempo, anche perché il fondo Usa non sembra essere ancora pronto, al momento la sua offerta non è vincolante per mancanza di finanziamenti, e vedrebbe di buon favore un rinvio.

Dal canto suo, il presidente della Lazio non sa se ha i 7 voti su 20 necessari per bloccare il 9 settembre in assemblea la votazione che farebbe entrare un private equity al 10% in Lega Servizi, e sa che il tempo stringe.

Domani infatti si terranno in videoconferenza le presentazioni dei due progetti dei private equity, il favorito Advent/CVC/FSI e il rivale Bain/NB. Si tratta di un momento epocale, perché a fronte di una robusta iniezione di capitale - secondo indiscrezioni la cordata Advent/CVC/FSI ha offerto 1,650 miliardi per il 10%, Bain/NB 1.325 - le squadre dovrebbero cedere a una governance paritaria, un consiglio d’amministrazione diviso a metà, e il nuovo amministratore delegato sarebbe scelto dai fondi.

Lotito questo non lo vuole assolutamente, e sta mandando in giro il fido Bogarelli per racimolare i 7 voti utili su 20 presidenti per bloccare l’ingresso dei fondi in assemblea e dar così tempo alla cordata di Fortress e Apax di tornare in campo. Fortress infatti si limiterebbe a una cartolarizzazione dei diritti Tv, e non chiederebbe nessuna governance. In pratica non cambierebbe nulla e Lotito potrebbe continuare a fare il bello è cattivo tempo.

Per questo si sta agitando molto, e ieri ha anche chiesto al fidati Marco Bogarelli di fare pressione sul presidente del Genoa Enrico Preziosi, schierato con Juve, Inter, Milan, Torino, Fiorentina, Roma e ora anche Napoli, che potrebbe essere la pedina utile per spostare gli equilibri.

Il presidente del Genoa si è schierato apertamente a favore dei private equity, anche perché ha evidente bisogno di soldi, ma è anche vero che Lotito lo conosce molto bene, e forse potrebbe toccare le corde giuste per costringerlo a cambiare idea. Ieri Bogarelli gli ha recapitato la missiva, che però sembra essere caduta nel vuoto. E quindi domani l’inarrestabile patron della Lazio proverà a convincere Bain a chiedere una proroga.

