CONTRORDINE: BOLOGNA-MILAN SI GIOCHERÀ - LA LEGA SERIE È AL LAVORO PER FAR DISPUTARE LA PARTITA DOPO CHE IL SINDACO DI BOLOGNA LEPORE NE AVEVA CHIESTO IL RINVIO A CAUSA DELL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO L'EMILIA-ROMAGNA - SUL TAVOLO CI SONO DIVERSE IPOTESI: GIOCARE AL DALL'ARA A PORTE CHIUSE O SPOSTARE IL MATCH AL SINIGAGLIA DI COMO O AL CASTELLANI DI EMPOLI (SEMPRE SENZA SPETTATORI) - I TIFOSI MINACCIANO DI DISERTARE IL MATCH NEL CASO IN CUI SI DECIDESSE DI GIOCARE A BOLOGNA A PORTE APERTE...

1. BOLOGNA-MILAN, CDA D'URGENZA DELLA LEGA. VERSO IL NO AL DALL'ARA, DIFFICILE COMO, CONTATTATA ANCHE EMPOLI

Estratto dell'articolo di Luca Bianchin e Matteo Dalla Vite per www.gazzetta.it

stadio dall'ara di bologna

Bologna-Milan, a meno di sorprese che ora sarebbero clamorose, si giocherà. La Lega prosegue decisa con la sua volontà di far giocare la partita, a rischio rinvio dopo la nota ufficiale di ieri del Comune di Bologna: "La partita non si giocherà a causa del maltempo". La Lega ha già trovato l'accordo con sindaco, questore e prefetto di Como per giocare eventualmente la partita al Sinigaglia. E in mattinata ci sono stati contatti anche con Empoli, altra soluzione alternativa percorribile: la Lega ha parlato con il club toscano, che non ha chiuso all'ipotesi. Prima però si aspettano le novità da Bologna.

alluvione in emilia romagna foto lapresse 4

L'INCONTRO SINDACO-PREFETTO

In queste ore è in corso il dialogo tra il sindaco di Bologna Matteo Lepore e il prefetto Attilio Visconti e da loro arriverà una prima decisione. Ci sono tre possibilità. Possono decidere che Bologna non può ospitare la partita... e allora scatterebbe il piano B, con la partita "trasferita" a Como. Possono dare il via libera per il match a porte chiuse, e in quel caso Bologna-Milan si giocherebbe al Dall'Ara senza spettatori.

stadio dall'ara di bologna

Oppure, con marcia indietro ora improbabile, il sindaco potrebbe accettare di giocare al Dall'Ara a porte aperte: un'ipotesi che sembra al momento decisamente da escludere. Nota a margine: se si giocasse a Como, la partita sarebbe senza spettatori. Troppo ristretti i tempi per la messa in vendita dei biglietti.

alluvione in emilia romagna foto lapresse 3

ASSEMBLEA DI LEGA

[…] La situazione quindi è in evoluzione ma la Lega Serie A finora è stata molto decisa nella sua linea di far disputare la partita per evitare complessi incastri di calendario e rinvii che sposterebbero il match al 2025. […]

2. LA CURVA DEL BOLOGNA NON CI STA: "DISERTEREMO BOLOGNA-MILAN, IN ATTO UNO SPETTACOLO GROTTESCO"

Estratto da www.calciomercato.com

tifosi bologna

Il tifo organizzato del Bologna non ci sta. In ore di grande apprensione e preoccupazione per un’allerta meteo che rischia di creare nuovi e seri problemi ad una città già pesantemente colpita dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, la Curva Andrea Costa prende posizione in merito al can can delle ultime ore sull’opportunità di far disputare la partita di campionato contro il Milan, prevista per le 18 di domani allo stadio “Dall’Ara”. […]

stadio dall'ara di bologna

“Ognuno di noi sta vivendo in questi giorni la tragedia che ha colpito la nostra città e il nostro territorio. Non ci sono più lacrime. Ora parlerà l’orgoglio che ci contraddistingue e che ci farà rialzare. Nelle nostre famiglie, nelle nostre case, nei nostri luoghi di lavoro, nei nostri luoghi di aggregazione. Nonostante il fango che ci sta ostacolando, la fatica a raggiungere il posto di lavoro, la fatica nello spalare via col fango un’intera vita. Si fa fatica a vivere.

tifosi bologna

A questo si è aggiunto lo strazio di tanti nostri amici e conoscenti della Toyota. Non si può pensare al pallone oggi. Non si possono muovere 35.000 persone in una delle zone più colpite della città, mentre c’è chi a pochi metri di distanza è fuori da casa. Fuori da casa sua.

alluvione in emilia romagna foto lapresse 2

Qualora si decidesse comunque di giocare a porte aperte, i gruppi della Curva Andrea Costa diserteranno Bologna-Milan in programma sabato. E considereranno complici tutti quelli che vorranno mettere in scena uno spettacolo grottesco. Società, istituzioni o pubblico che sia. Ora c’è altro da fare”.

ARTICOLI CORRELATI

maltempo emilia romagna 1 maltempo emilia romagna 2 alluvione in emilia romagna foto lapresse 5 maltempo emilia romagna 3 alluvione in emilia romagna foto lapresse 1