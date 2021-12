15 dic 2021 11:04

LA COPPA D'AFRICA ANNULLATA PER COVID? SECONDO I FRANCESI DI RMC SPORT IL TORNEO IN CAMERUN POTREBBE ESSERE CANCELLATO PER IL RISCHIO CONTAGIO LEGATO ALLA VARIANTE OMICRON E PER IL MALCONTENTO DEI CLUB INGLESI. IN ITALIA ANCHE IL NAPOLI RISCHIEREBBE DI PERDERE GIOCATORI IMPORTANTI COME OSIMHEN, ANGUISSA E KOULIBALY…