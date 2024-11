LA COPPA DAVIS E’ ANCORA AZZURRA! SINNER SUPERA GRIEKSPOOR E CONSEGNA ALL'ITALIA IL SUCCESSO IN FINALE SULL'OLANDA CHE VALE LA SECONDA INSALATIERA D’ARGENTO CONSECUTIVA (LA TERZA DELLA STORIA PER GLI AZZURRI) - SI CHIUDE UN 2024 INDIMENTICABILE PER JANNIK NUMERO 1 DEL MONDO E IL TENNIS ITALIANO – QUESTA È LA DAVIS SOPRATTUTTO DI MATTEO BERRETTINI, CHE CON LE SUE VITTORIE DECISIVE TORNA PROTAGONISTA E PUÒ SOGNARE IN GRANDE PER LA PROSSIMA STAGIONE – L’EX TENNISTA OMAR CAMPORESE SUL CASO DOPING DI SINNER: “SI PARLA DI UNA SOSPENSIONE MA FINCHÉ NON VIENE FUORI IL VERDETTO NON CI VOGLIO CREDERE” - VIDEO

Da gazzetta.it

Il cielo è sempre più blu sparano gli altoparlanti del Martin Carpena. Ed è proprio così, perché la vittoria di Jannik Sinner su Tallonn Griekspoor 7-6(2) 6-2 consegna nelle mani dell'Italia il successo in finale sull'Olanda che vale la seconda Coppa Davis consecutiva. Un bis d'argento, come l'Insalatiera che resta a noi dopo il trionfo straordinario del 2023, quello che ha riportato il trofeo in Italia dopo 47 anni di digiuno.

Questa è la Davis di Matteo Berrettini, che con il suo percorso netto in azzurro da Bologna a Malaga torna protagonista e può sognare in grande per la prossima stagione. È la Davis di Jannik Sinner che dai quei tre match point annullati lo scorso anno in semifinale a Novak Djokovic, è partito per un viaggio da sogno che l'ha portato al numero 1.

È la Coppa del capitano Volandri, abile a fare le scelte giuste e talvolta dolorose, come lasciare in panchina la coppia Bolelli-Vavassori e Lorenzo Musetti. È la coppa di Arnaldi, Cobolli e Sonego, preziosi tra Malaga 2023 e Bologna 2024, nel portare l'Italia alle Finals. Ma è anche e soprattutto la Davis della gente, arrivata in massa a Malaga da tutta Italia, di quella che non si perde una partita e di quella che porta i figli al corso di tennis "perché da grande voglio diventare come Sinner".

Le parole di Camporese

Da corrieredellosport.it

"Se si parla di una sospensione? Sì, questo è quello che si sa - ha aggiunto Camporese -, ma finché non viene fuori il verdetto non ci voglio credere. Anche perché se veramente si verifica una cosa simile non so cosa succede al tennis. Lo share del tennis dopo una roba del genere non sarà uguale a quello di adesso. Su Sinner cosa posso dire? Vedere giocare un ragazzo in una maniera così incredibile con tutti i problemi che deve affrontare non è semplice, perché quando sai che c'è un macigno sulla testa simile è veramente difficile. Lui con estrema naturalezza riesce a star tranquillo, a giocare bene, a vincere e soprattutto riesce a far stare calmo il suo staff che è più agitato di Sinner".

