UNA COPPA DI POLEMICHE – MENTRE LA RAI CI AMMANNISCE LA CERIMONIA INAUGURALE TRA SQUALI BALENA, MORGAN FREEMAN E LELE ADANI CHE PARLANO DI “INCLUSIONE” IN QATAR, LINUS A "RADIO DEEJAY" RICORDA "LA MEGA TRUFFA" MONDIALE, “LE MONTAGNE DI SOLDI CHE SONO GIRATE" E LE INTERCETTAZIONI CHE COINVOLGONO L’EX PRESIDENTE FRANCESE SARKOZY, SUO FIGLIO "E I SOLDI CHE DAL QATAR SONO ARRIVATI A PARIGI" - IL "DAILY MAIL" E L’ALLARME SUI TRATTAMENTI ARBITRALI DI FAVORE PER IL QATAR - VIDEO

UNA COPPA DI POLEMICHE - “Sono i Mondiali della truffa, una grande pagliacciata, il Qatar dal punto di vista dei diritti civili è un Paese da terzo mondo”. Mentre la Rai ci ammannisce la cerimonia inaugurale tra squali balena e Lele Adani che parla di “inclusione” del Qatar, Linus a Radio Deejay ricorda i migranti utilizzati come schiavi d’Egitto morti nella costruzione degli stadi e stronca il torneo degli scandali: “In questo caso si parla non di mazzette, ma di montagne di soldi che sono girate. C’è tutta una serie di intercettazioni che coinvolgono l’ex presidente francese Sarkozy, suo figlio che era coinvolto col Psg, soldi che dal Qatar sono arrivati a Parigi…”

COLPI DI QATAR – “Troppi calci di rigore nelle ultime gare”. Nelle ultime ore il Daily Mail lancia l’allarme sui "trattamenti arbitrali di favore" per la Nazionale del paese organizzatore. Anche la Fifa sarebbe stata allertata. A contribuire al clima di sospetto il fatto che il Qatar abbia scelto di giocare buona parte delle ultime gare a porte chiuse e senza copertura televisiva

TO BEER OR NOT TO BEER – Gianni Infantino sul Mondiale analcolico: “Penso che i tifosi possano sopravvivere per tre ore senza bere birra”

I PEGGIORI GIANNI DELLA NOSTRA VITA – Vladimir Luxuria azzanna il capo della Fifa Gianni Infantino: “’na cosa è “sentirsi” gay nello spazio di una conferenza stampa protetto dal proprio ruolo, altro è esserlo rischiando carcere e frustate in Qatar che la FIFA da Lei presieduta ha scelto come sede dei Mondiali2022 dove anche le trans non hanno cittadinanza”

PERTICAO MEGLIO DI MILITAO – La battuta di Romano Perticone, difensore del Cittadella: “Senza diritti civili, senza diritti per i lavoratori ed ora anche senza birra. Ha fatto bene il Brasile a non convocarmi, non sarei venuto lo stesso”

THE LAST DANCE - La foto per la casa di moda Louis Vuitton griffata Annie Leibovitz che vede Cristiano Ronaldo e Leo Messi giocare a scacchi fa discutere. C’è chi immagina per i due campionissimi un ultimo ballo insieme al Psg, visto che Cr7 sta per essere licenziato dal Manchester United. E chi, più cinico, sottolinea come le due leggende del calcio rischiano di passare alla storia per non aver vinto il Mondiale...

