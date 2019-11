Roberto Valenti per "f1grandprix.motorionline.com"

Willi Weber, ex manager di Michael Schumacher, ha parlato delle condizioni dell’ex pilota, sottolineando come la famiglia non intenda far trapelare nulla al pubblico.

Intervistato dal quotidiano Kolner Express, Willi Weber ha parlato delle condizioni fisiche di Michael Schumacher, sottolineando come lui non sappia assolutamente le reali condizioni di salute del campionissimo tedesco. A causa della privacy imposta da Corinna, infatti, l’ex manager del sette volte iridato non ha mai avuto la possibilità di andarlo trovare.

Michael, ricordiamo, sta affrontando un lungo processo di riabilitazione dopo il danno cerebrale accusato sulle piste del Meribel e attualmente non si conoscono le sue reali condizioni di salute. Una situazione particolare, dovuta alla privacy imposta dalla famiglia, che sta creando un grandissimo chiacchierare.

“So che Michael è gravemente ferito, ma sfortunatamente non ho notizie dei suoi progressi”, ha affermato l’ex manager del tedesco. “Mi piacerebbe stringergli la mano, magari sapere come sta, ma tutto questo è rifiutato da Corinna. Teme che capisca immediatamente la verità e che riveli tutto al pubblico”.

Weber, tuttavia, non intende perdere la fiducia: “Credo fermamente nella guarigione di Michael. E’ un combattente e utilizzerà tutte le possibilità in suo possibile. Questa non può essere la fine. Prego per lui e sono convinto che prima o poi lo rivedrò”.

