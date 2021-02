CORNA, RICATTI, VIOLENZA E ODIO SOCIAL: SOLO JEROME BOATENG PUÒ SVELARE I MISTERI DELLA MORTE DELLA EX FIDANZATA - LA MODELLA MORTA SUICIDA IL 25 AVEVA PRESENTATO UNA DENUNCIA CONTRO IL CALCIATORE DEL BAYERN IL 3 OTTOBRE 2019 PER LESIONI (LO INCOPAVA DI AVERLE STRAPPATO IL LOBO DELL’ORECCHIO) POI L'AVEVA RITIRATA. LUI AVEVA DETTO CHE LEI LO RICATTAVA – L’HAREM DI BOATENG, IL PATTO DI RISERVATEZZA TRA I DUE E LE FRASI SIBILLINE DELLA MOGLIE DI HUMMELS....

Gaia Piccardi per il “Corriere della Sera”

Una modella bellissima, un calciatore famoso, un amore tormentato e un finale tragico. La contro-favola tra Kasia Lenhardt, trovata morta a 25 anni il 9 febbraio in un appartamento di Charlottenburg, quartiere raffinato di Berlino, e Jerome Boateng, difensore del Bayern e della Germania campione del mondo 2014, è entrata in un fascicolo della procura di Monaco, che ha indagato il calciatore per lesioni personali nei confronti dell' ex fidanzata, lasciata una settimana prima del sospetto suicidio. E tra le carte è entrata ora una vecchia denuncia di Kasia, che il 3 ottobre 2019 incolpava Jerome di una lesione all' orecchio, salvo poi ritirarla. Particolare inquietante di una storia già tossica: al cadavere della modella, secondo la Bild , mancava un lobo.

Era cominciata come nei film. Lei nata in Polonia e diventata famosa in Germania, quarta a soli 17 anni al concorso Next Top Model nel 2012, un figlio da una relazione precedente; lui il campione rientrato in patria dopo l' esperienza al Manchester City, totem nel club e in Nazionale, nipote d' arte (lo zio è Robert Boateng, ex giocatore ghanese, il fratello è Kevin Prince, ex del Milan oggi al Monza), pieno di donne, troppe. Quindici mesi fa lascia la fidanzata brasiliana Rebecca Silvera, per mettersi con Kasia.

C' è anche una legittima moglie, Sherin Senler, madre dei gemelli Soley e Lamia, e ci sono innumerevoli amanti, ciascuna si fa viva per rivendicare un pezzo di verità («Mi tradiva» è il ritornello) ora che l' ultimo messaggio di Kasia è sparito da Instagram («C' è un limite a tutto, adesso basta») e Boateng è precipitosamente rientrato dalla Coppa del Mondo per club in Qatar. Verrà interrogato. Il suicidio dell' ex fidanzata non pare in discussione ma gli inquirenti vogliono capire in quale clima, e stato emotivo, sia maturato.

La Bild ha svelato l' esistenza di un patto di riservatezza in base al quale Lenhardt si era impegnata, sotto la minaccia di salatissime penali, a non rivelare informazioni (né foto né sms né mail) su Jerome.

L' annuncio della separazione della coppia, infatti, il 2 febbraio avviene per bocca di Boateng: «Chiedo scusa a tutti, soprattutto a Rebecca e ai miei figli. Sono deluso di me stesso». In un' intervista, nei giorni in cui Kasia ha un incidente d' auto con la Mini del calciatore, rivela di essere sotto ricatto della modella, che avrebbe minacciato di distruggergli la carriera.

Lenhardt esce dal silenzio sui social: spiega di aver scelto di separarsi lei da un uomo che non conosce («Chi sei, in realtà?») e da cui ha ricevuto solo bugie e infedeltà. Una settimana dopo, nel giorno del sesto compleanno del figlio, si toglie la vita. Ad aggiungere mistero alla vicenda provvede Cathy Hummels, moglie di Mats, compagno di reparto di Boateng nella Germania: «Bisogna smetterla con l' odio, con il body shaming e il cyber mobbing - scrive in un post -. Tutto ciò distrugge le persone. Mi dispiace tanto, cara Kasia. Siamo entrambe nel mondo del calcio e so quanto possa essere brutale».

Sotto il vestito, le tenebre di Kasia. Che solo Jerome, ormai, può aiutare a dipanare.

