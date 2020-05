7 mag 2020 17:38

IL CORONAVIRUS ERA IN CINA GIA’ A OTTOBRE? - "AI MONDIALI MILITARI DI WUHAN CI SIAMO AMMALATI TUTTI". LE RIVELAZIONI CHOC DI MATTEO TAGLIARIOL, UNO DEI CAMPIONI DELLA SCHERMA AZZURRA: "HO AVUTO FEBBRE E TOSSE PER 3 SETTIMANE. NON SONO UN MEDICO, MA I SINTOMI SEMBRANO QUELLI DEL COVID-19" – LA PENTATLETA FRANCESE ELODIE CLOUVEL: "HO AVUTO UN'INFLUENZA TERRIFICANTE"