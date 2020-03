CORONAVIRUS NEL PALLONE - L’UEFA FERMA LA CHAMPIONS E L'EUROPA LEAGUE (RINVIATE TUTTE LE PARTITE DI COPPA DELLA PROSSIMA SETTIMANA) - CEFERIN CERCA UN PIANO B PER L’EUROPEO: SI GIOCA IN AUTUNNO O NEL 2021 (MA IN QUESTO CASO SERVE L’ACCORDO CON LA FIFA DI INFANTINO, NEMICO DEL NUMERO 1 UEFA) - MA C’E’ ANCHE L’IPOTESI DI MANTENERE IL TORNEO TRA GIUGNO E LUGLIO MA SENZA ROMA – MARTEDI’ 17 RIUNIONE DECISIVA- LA BUNDESLIGA SI FERMA DA MARTEDI'. NEL FINE SETTIMANA IN GERMANIA SI GIOCA A PORTE CHIUSE

ceferin

(ANSA) Dopo il rinvio delle partite di Real Madrid e Juventus la Uefa ha ufficializzato lo stop a tutte le partite di Champions ed Europa League valide per gli ottavi di finale previste la prossima settimana. La decisione, sottolinea la Bbc, è stata presa dopo una riunione in conference call con i rappresentanti delle 55 federzioni e delle leghe nazionali. la riunione è stata aggiornata a martedì prossimo per valutare ulteriori provvedimenti. Alla luce degli sviluppi legati alla diffusione del virus COVID-19 in Europa e alle decisioni dei vari governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana sono rinviate - ha reso noto la federazione europea sul proprio sito e con un tweet sui social - Tra queste, le rimanenti partite di ritorno degli ottavi di Champions League del 17 e 18 marzo, tutte le partite di ritorno degli ottavi di Europa League del 19 marzo e tutte le partite dei quarti di Youth League del 17 e 18 marzo 2020. Ulteriori decisioni sulle date di recupero delle suddette partite verranno comunicate a tempo debito. A causa dei rinvii, è rinviato anche il sorteggio dei quarti di Champions e Europa League del 20 marzo. La UEFA ha invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i consigli della European Club Association e delle leghe europee e un rappresentante di FIFPro a un meeting in videoconferenza per martedì 17 marzo, per parlare delle modalità di risposta del calcio europeo alla pandemia.

(ANSA) Anche il calcio tedesco si ferma a causa del coronavirus. La Bundesliga e la serie B tedesca interromperanno l'attività, da martedì fino al 2 aprile. Il turno del prossimo weekend dovrebbe essere mantenuto in programma, senza pubblico. Lo scrive la Dpa.

IL CALCIO EUROPEO E' NEL PALLONE

Giulia Zonca per “la Stampa”

C' è la coda all' uscita d' emergenza del calcio. Tutti i calendari stravolti dal coronavirus saranno sul tavolo di una riunione, rigorosamente in teleconferenza, martedì. Nel giorno in cui si sarebbe dovuta giocare la Champions, ma il pallone ha smesso di rotolare e ora anche la Uefa sembra pronta a fermare ogni attività per un mese.

Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid sono state posticipate. Causa di forza maggiore visto che due delle quattro squadre sono in quarentena. Adesso che si è preso atta il nodo è la data da destinarsi.

aleksander ceferin

Lo sport non si è ancora arreso alla pandemia, per il momento prova a gestire l' emergenza con un confronto in cui si deciderà quale competizione privilegiare. Non possono più dire: tutto va avanti come da programmi.

Al tavolo le 55 federazioni, l' Eca, il sindacato calciatori ed è previsto un dibattito e un voto. Orizzonte corto, si ragiona comunque come se il virus avesse una scadenza certa, ma pure in quel caso ormai è tardi per salvare ogni partita. L' opzione più semplice, più rispettosa e più gettonata è il congelamento dell' Europeo. Spostarlo al 2021 significa salvare campionati e coppe, dare un minimo di continuità alla stagione e salvaguardare pure il torneo che sarà. Se si decide di mantenere Euro 2020 tra giugno e luglio non lo si potrà lasciare così come è, maxi e itinerante. Meno città, tanto per iniziare, e senza Roma che oggi ospiterebbe la partita inaugurale e che è vista come l' epicentro del contagio. Ma qui non si tratta di capire dove è o dove sarà arrivato il Covid-19, piuttosto di trovare una soluzione che garantisca la sicurezza. Bisognerebbe usare il condizionale per ogni cambiamento: il calcio ha dovuto riconoscere di non essere immune, però non è ancora disposto a prendere atto della fragilità del sistema.

ceferin agnelli

All' Europeo tra l' altro manca ancora un pezzo, ci sono i playoff, sfide in programma a fine marzo e la Bosnia, impegnata con l' Irlanda del Nord, ha già chiesto il rinvio così come la Slovacchia che deve affrontare l' Eire.

Se non passa l' idea di rimandare l' Europeo non rimane che ridurre o sospendere quel che resta, un piano molto più complesso che deve tenere conto dell' imprevedibilità. Tra un mese non saremo purtroppo completamente oltre un' emergenza che si muove con flussi diversi in ogni paese. Tra i progetti da valutare quello di giocare partite secche in campo neutro nelle coppe e assegnare i titoli nazionali con i playoff.

ceferin

Modalità tutte da testare con cambi in corsa che renderebbe per forza poco eque le assegnazioni. Usare giugno come spazio per finire campionati e competizioni darebbe un po' più di respiro, per farlo serve l' accordo con la Fifa che nell' estate del 2021 lancia il nuovo Mondiale per club e occorre poi traslocare l' Europeo femminile.

ceferin

Un domino di calendari che si trascina dietro investimenti milionari, ma ora pure il calcio ha bisogno di un piano rigoroso e intelligente per essere messo in sicurezza.

ceferin ceferin totti ceferin cairo andrea agnelli ceferin