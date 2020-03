18 mar 2020 14:06

IL CORONAVIRUS SI FA STRADA NEGLI USA E NON RISPARMIA LO SPORT - KEVIN DURANT POSITIVO, CHOC IN NBA. IL DUE VOLTE CAMPIONE CON I 'WARRIORS', ORA AI BROOKLYN NETS, TRA I SETTE CASI REGISTRATI NEL BASKET AMERICANO. ANCHE LEBRON JAMES E I LAKERS IN QUARANTENA - ZACCAGNI DEL VERONA POSITIVO AL TAMPONE, IN SPAGNA, L’EX PRESIDENTE DEL REAL SANZ IN TERAPIA INTENSIVA. 6 CALCIATORI DELL’ESPANYOL POSITIVI