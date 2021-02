IL CORPO NON E' UN MOTORE - FIAMMETTA LA GUIDARA, INVIATA DI MOTOSPRINT E AUTOSPRINT, È MORTA A 50 ANNI. ERA AL QUARTO MESE DI GRAVIDANZA - GLI AMICI: “NONOSTANTE LE IMMAGINABILI DIFFICOLTÀ DOVUTE ALL'ETÀ, ERA UNA GRAVIDANZA VOLUTA E PONDERATA” – IL RICOVERO IN OSPEDALE, LE COMPLICAZIONI, IL TRASFERIMENTO IN RIANIMAZIONE. ALL'ALBA DI MARTEDÌ IL SUO CUORE HA CESSATO DI BATTERE ASSIEME A QUELLO DEL FETO…

Andrea Camurani e Alessandro Fulloni per il "Corriere della Sera"

«Da qui saranno le mie prossime telecronache. Un saluto da Fiammetta La Guidara». Una frase sotto al disegno di una donna che fra le nuvole raggiunge il cielo.

Campeggia sul profilo Facebook di Fiammetta, cronista sportiva scomparsa a cinquant' anni, a Varese, nel cuore della notte tra lunedì e martedì. Il ricordo bello e toccante è stato postato da Tarcisio Bernasconi, il marito di questa giornalista apprezzata da tutti gli appassionati di Motomondiale e Formula 1.

Fiamma - come la chiamavano i colleghi di Motosprint e Autosprint , le storiche testate del gruppo Conti Editore per cui lavorava da sempre - si è spenta in ospedale dove era andata per una visita di controllo programmata. Era infatti incinta al quarto mese, «una gravidanza - racconta chi la conosceva - voluta e ponderata, nonostante le immaginabili difficoltà dovute all' età, e che aveva reso ancora più radioso il suo sorriso».

Il primo ricovero per l' accertamento è stato al Polo materno infantile «Filippo Del Ponte», centro di riferimento regionale delle aree ostetrico-neonatali. Ma qui, nella tarda serata di lunedì e del tutto a sorpresa, sono sopraggiunte delle complicazioni e per questo è stato deciso il trasferimento immediato alla vicina Rianimazione dell' ospedale «Circolo».

All' alba di martedì il suo cuore ha cessato di battere assieme a quello del feto. La salma è stata messa a disposizione dell' autorità giudiziaria e dalla Procura informano che «sono in corso accertamenti».

È sconvolto il direttore di Motosprint Federico Porrozzi che sul sito della rivista ha descritto «Fiamma come una delle poche, nel mondo del giornalismo 4.0, a saper fare tutto. Scriveva, faceva le telecronache in diretta, girava e montava video, scattava foto». Poi le interviste, sempre con lo «stesso entusiasmo, a grandi campioni e centauri sconosciuti». Direttore e cronista si erano «scritti anche lunedì pomeriggio - ricorda Porrozzi - e in seguito alle mie inutili rimostranze sul fatto che avrebbe dovuto riposarsi, mi aveva detto: "Fede, mi conosci, non so stare con le mani in mano. E senza scrivere di moto mi annoio"».

Martedì mattina «quando mi sono svegliato e ho saputo dapprima della scomparsa di Fausto Gresini, avevo già in mente a chi far fare il pezzo».

Ma poi la telefonata che «mi ha sconvolto».

Fiamma si era sposata il 29 maggio 2019 a Varese e si era stabilita nella vicina Mornago, lasciando Roma. Con Tarcisio era stato un colpo di fulmine, sul paddock. Lei reporter, lui direttore sportivo della squadra corse auto «Cupra Racing».

Al matrimonio c' era anche Roberto Ronchi, 71 anni, inesauribile caporedattore presso Conti Editore, che chiamò, «trent' anni fa, Fiamma a scrivere per noi; avevo capito che era davvero brava.

Sono stato anche suo tutor all' esame da professionista. Un ricordo di lei? I 6.700 chilometri fatti in moto dall' Italia alla Russia con sua mamma Maria Grazia dietro al sellino per raggiungere una gara Superbike». Oppure quella volta che a un «Giro d' Italia promozionale a staffetta lei, terza staffettista, cadde dalla moto e si ruppe una gamba. Ma in ospedale si portò il computer attrezzandosi subito per scrivere. Era un vulcano inesauribile».

Sotto choc anche il sindaco di Mornago Davide Tamborini: «L' avevo incontrata qualche giorno fa. L' avevo ringraziata per la raccolta fondi e giochi che aveva organizzato, durante il primo lockdown, per i bimbi. Sì, mi aveva espressamente detto di voler pensare prima ai bimbi...».

