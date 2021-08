CORRIDA GIALLOROSSA – A SIVIGLIA UNA ROMA NERVOSISSIMA PRENDE 5 PERE DAL BETIS E FINISCE IN 8. ESPULSI PELLEGRINI, MANCINI, KARSDORP E…MOURINHO – A SCATENARE LE PROTESTE UN GOL DEGLI ANDALUSI SEGNATO CON LA MANO. BUON ESORDIO DI SHOMURODOV: GOL E TRAVERSA – A TENER BANCO E’ IL MERCATO: COSA FARA’ DZEKO? SFUMATO XHAKA CHE HA RINNOVATO CON L’ARSENAL, QUANDO ARRIVERA’ IL CENTROCAMPISTA CENTRALE CHIESTO DA MOU?

Chiara Zucchelli per gazzetta.it

Surreale serata allo stadio Benito Villamarin di Siviglia: la Roma perde 5-2 con il Betis (in palio l’Unbeatables Cup), primo ko dell’estate, ma la notizia non è il risultato. La notizia è che la Roma, un po’ troppo nervosa e penalizzata da un arbitro in serata storta (convalida un gol di mano, tira fuori cartellini ad ogni fallo), chiude in 8 in campo per le espulsioni di Pellegrini, capitano, Mancini e Karsdorp.

Non solo: l’arbitro manda in tribuna (più o meno…) Mourinho, che entra proprio in campo al momento del rosso a Pellegrini, e i suoi collaboratori Nuno Santos e Joao Sacramento. In tutto questo diventano quasi dettagli il primo gol in giallorosso di Shomurodov, che gioca titolare e mette in mostra azioni e personalità, e la panchina di Dzeko. Nessuno sa se nel secondo tempo il bosniaco sarebbe entrato senza i tre espulsi, ma è chiaro che le voci di mercato che lo danno sempre più vicino all’Inter fanno pensare in relazione al suo mancato impiego.

RISCHIO SQUALIFICA?

Adesso la Roma, che tornerà in Italia subito dopo la partita, dovrà ragionare sul mercato, ma anche sul nervosismo del gruppo. Che da una parte è positivo, perché significa che la squadra vuole vincere sempre e non considera neppure le amichevoli come tali, dall’altra però rischia di essere un boomerang in partite ufficiali. E già contro il Porto se ne era avuto un assaggio. Non solo: adesso bisognerà vedere cosa scriverà nel referto l’arbitro Jorge Figueroa Vazquez perché potrebbe persino esserci, per Pellegrini, il rischio di una squalifica (ci sono dei precedenti) in gare ufficiali viste le proteste. Il danno, oltre la beffa.

LA PARTITA

Nervosismi a parte, nella Roma bene il neo acquisto Shomurodov, alla prima apparizione ufficiale. È lui a segnare l’1-1 per i giallorossi al 27’ dopo che Pellegrini lo aveva servito benissimo di tacco in profondità e lui si era involato verso la porta. Il Betis era passato in vantaggio al 4’ con Rodri, bravo ad approfittare di un rimpallo favorevole e a colpire in diagonale. La Roma balla un po’ sulle fasce, davanti Zaniolo e Pellegrini sono i più attivi ma è il Betis a passare di nuovo al 30’ con un tiro cross di Fekir che sorprende Rui Patricio.

Nella ripresa la Roma pareggia al 50’ con Shomurodov ancora protagonista: angolo di Zaniolo, l’ex Genoa di testa colpisce la traversa e il pallone finisce sui piedi di Mancini. La partita è tesa, c’è qualche entrata oltre il lecito, ma niente fa pensare al delirio che succederà di lì a poco. Il minuto chiave è il 57’ quando Alex Moreno manda il pallone in porta con la mano. L’arbitro convalida, le proteste della Roma sono veementi, viene espulso Pellegrini e a seguire Mou e i suoi collaboratori. La Roma stacca la spina, vengono espulsi anche Mancini e Karsdorp, il Betis chiude i conti con Tallo e Rober. Al fischio finale la Roma corre nello spogliatoio, Mourinho rimane in campo a stringere la mano agli avversari.

