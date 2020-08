15 ago 2020 17:53

CORSA NEL BURRONE - VIDEO: BRUTTISSIMA CADUTA AL GIRO DI LOMBARDIA PER REMCO EVENEPOEL, SUPER TALENTO BELGA CHE CERCAVA DI TENERE LA RUOTA DI VINCENZO NIBALI: , IN CODA AL GRUPPETTO DEI FUGGITIVI, TOCCA IL PARAPETTO SULLA SINISTRA DELLA CARREGGIATA, SI RIBALTA ED FINISCE GIÙ PER DIECI METRI. GLI UOMINI DEL SOCCORSO ALPINO SONO INTERVENUTI RAPIDAMENTE, IN UN PUNTO IN CUI FERMARSI ERA MOLTO PERICOLOSO: CI SONO VOLUTI 20 MINUTI CIRCA PER STABILIZZARE L’ATLETA E POI…