CORSI E RICORSI - LA NUOVA FRONTIERA DELLE PROTESTE CONTRO GLI ARBITRI: ANDARE DIRETTAMENTE A ROMPERE LE PALLE AL DESIGNATORE IN TRIBUNA, SEDUTO POCHE FILA SOPRA DI TE! COSÌ IL PRESIDENTE DELL'EMPOLI, FABRIZIO CORSI, SI È LAMENTATO A FIRENZE CON GIANLUCA ROCCHI PER L'ESPULSIONE DEL SUO GIOCATORE LUPERTO NELLA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA - L'ALLENATORE ANDREAZZOLI: "IL DIRETTORE DI GARA CAMBI MESTIERE"

Lorenzo Franculli per www.gazzetta.it

discussione tra corsi e rocchi 2

L'Empoli perde il derby toscano con la Fiorentina, ma non ci sta. E protesta. Alcune decisioni arbitrali non vanno giù al club del presidente Corsi. Al 40' la squadra di Andreazzoli passa con una splendida rovesciata di Federico Di Francesco ma la rete viene annullata dall’arbitro Massimi (dopo una revisione al Var) per un precedente contatto di Pinamonti ai danni di Pietro Terracciano.

E in tribuna, Corsi inizia a innervosirsi. Sul finale del primo tempo, Luperto viene ammonito per un fallo su Cabral davanti alla panchina dell'Empoli. E in questa occasione è Andreazzoli a lamentarsi e a discutere con il quarto uomo, ritenendo che fosse da sanzionare il centravanti della Fiorentina e non il suo difensore.

ammonizione di luperto

L'ESPULSIONE

Al 57' Luperto viene espulso per doppia ammonizione, per fallo su Gonzalez, e il presidente dell'Empoli Corsi si alza da dove era a sedere in tribuna e si dirige verso il designatore degli arbitri Rocchi per protestare animatamente.

Probabilmente non tanto per il secondo fallo ma per il primo sanzionato al difensore ospite, nel primo tempo per il fallo su Cabral che ha causato non poche polemiche in campo.

nico gonzalez dopo il gol

Immagini riprese anche dalle televisioni, con Rocchi che cercava di spiegare al massimo dirigente dell'Empoli la decisione presa in campo dall'arbitro. Alla ripresa del gioco poi la Fiorentina è passata subito in vantaggio proprio con un gol di testa di Gonzalez.

ANDREAZZOLI

Andreazzoli nel dopo partita torna su quello che secondo lui è stato l'episodio chiave, la prima ammonizione a Luperto: "Io ero a due metri. E il fallo era di Cabral. Non ero solo io di questa idea, ma anche il quarto uomo che però non può dirlo. Queste situazioni alla fine pesano. E incidono sul risultato finale.

Non ci è stata permessa neanche l'ultima giocata chi non ha sensibilità deve cambiare mestiere. Non capisco perché fischiare prima della fine. Non sarebbe successo probabilmente nulla ma perlomeno proviamo a giocarla".

discussione tra corsi e rocchi 1 andreazzoli tecnico empoli corsi presidente empoli