COS’HANNO IN COMUNE LE CURVE GIALLOROSSE E QUELLE BIANCOAZZURRE? I NERI! – LA CAPITALE STA DIVENTANDO L’EPICENTRO DEL RAZZISMO DA STADIO: CORI RAZZISTI, ULULATI E SALUTI ROMANI ORMAI SONO ALL’ORDINE DEL GIORNO – SONO MOLTI GLI EPISODI CON PROTAGONISTI LE TIFOSERIE DI LAZIO E ROMA: I CORI CONTRO MOISE KEAN, GLI ULULATI CONTRO OSIMHEN E QUELLI CONTRO L’INTERISTA DUMFRIES, SENZA CONTARE IL FALCONIERE DELLA LAZIO CHE DICE DI AMMIRARE MUSSOLINI E FRANCO – A QUANTI EPISODI DOBBIAMO ASSISTERE PRIMA CHE QUALCUNO INTERVENGA?

Matteo Pinci per "la Repubblica - Edizione Roma"

Bisogna riconoscerlo, l'avevamo quasi dimenticato. L'effetto straniante di un coro discriminatorio urlato da migliaia di persone, la rabbia e la vergogna per gli ululati a un calciatore di colore. La riduzione delle limitazioni non ha riaperto le porte soltanto ai tifosi, ma anche ai peggiori istinti di cui lo stadio è naturale amplificatore. E in questo contesto, Roma sta diventando l'epicentro del razzismo da stadio. Raccontato in ogni sua declinazione.

È il lato oscuro del tifo, che guasta il sapore del ritorno delle famiglie a godersi una partita dal vivo. Una rassegna del peggior campionario ultrà. Non sarà il Velodrome di Marsiglia, dove la "spirale di eccessi", come racconta L'Equipe, ha costretto la polizia ad alzare i propri scudi per proteggere Neymar da piogge di oggetti.

Una settimana dopo gli ululati dei romanisti allo juventino Moise Kean a Torino, domenica l'Olimpico ha sentito rimbombare da una curva all'altra cori contro i napoletani, inutile il tentativo della Roma di coprirli alzando la musica del pre partita. E la Procura della Federcalcio ha rilevato anche ululati razzisti verso Osimhen del Napoli. Qualche giorno prima, la diretta di Lazio- Inter aveva trasferito sulle tv di tutta italia l'immagine di un tifoso laziale intento a mimare il verso della scimmia contro l'interista Dumfries.

Era la sera dei saluti romani con cui il falconiere in servizio per la Lazio, al grido duce duce, assecondava (e non è un alibi) un gruppo di tifosi che con gestualità identica di quel coro si era fatto promotore. Sono sempre pochi scemi, è così che si dice. Ma non suoni come un'assoluzione, visto che la massa sembra tollerare in silenzio. Piuttosto, fischia il messaggio dello speaker che invita a piantarla con cori e ululati.

La certezza è che da anni le due curve romane sono tra le più permeate dai movimenti di estrema destra: il resto ne è la conseguenza. Viene però da chiedersi quanto tempo serva alla Procura federale per trasformare un'indagine in una sanzione: i cori razzisti contro Koulibaly a Firenze aspettano giustizia da tre settimane, e chissà quanto servirà per definire " durata e dimensione" di quelli romani contro Osimhen.

Come a dire: dopo quanti " buu" si diventa razzisti? L'unico giudice a poter mettere un punto è la solita maggioranza silenziosa. Ma solo se smettesse di esser tale.

