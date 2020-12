COSA AVREMMO DETTO SE ALLEGRI O, PEGGIO, IL POVERO SARRI SI FOSSERO TROVATI A NATALE A 10 PUNTI DALLA VETTA? PER CAPIRE SE PIRLO È L’UOMO GIUSTO BISOGNERA’ ASPETTARE GENNAIO CON IL DOPPIO TEST A SAN SIRO E LA SUPERCOPPA CONTRO IL NAPOLI – MERCATO: ARRIVA DE PAUL DALL’UDINESE PER SISTEMARE IL CENTROCAMPO - E POI C' È IL NODO DEL CONTRATTO A DYBALA- ACCORDO CON FCA: JEEP SARÀ ANCORA SPONSOR MAGLIA FINO AL 2024 CON 45 MILIONI A STAGIONE. È L’ACCORDO PIÙ RICCO DI TUTTA LA SERIE A…

Maurizio Crosetti per ''la Repubblica''

andrea pirlo foto mezzelani gmt 027

Un mese per capire meglio la Juve, questo oggetto a volte brillante e a volte opaco, fin qui abbastanza misterioso. Una squadra diseguale, forte solo ogni tanto, quando ne ha voglia, quando è connessa.

Un mese per capire se Andrea Pirlo sia l' uomo giusto al di là delle parole e delle professioni di fede della società, caparbia e convintissima nel cominciare quest' avventura con lui, in luna di miele prolungata: ma il miele diventa acido quando il distacco in classifica si allunga così, e oggi è già eccessivo anche con una partita da recuperare. Cosa avremmo detto se Allegri o, peggio, il povero Sarri avessero perso 0-3 l' ultima partita in casa prima di Natale e si trovassero a 10 punti dal Milan, a 9 dall' Inter, a 3 dalla Roma, sotto anche al Sassuolo e al Napoli?

pirlo

Un mese che sarà lungo e insieme brevissimo, e che dovrà scaldare questo gelo di un imprevedibile inverno bianconero. Si comincia domenica prossima contro l' Udinese, avversario strano e bislacco che a volte ha saputo mettersi di traverso proprio mentre passava la Juve, e poi subito dopo il Milan a San Siro il giorno dell' Epifania, Contano poco gli stadi avversari, ora che sono vuoti, ma resta il fatto che la Juve dovrà andare al Meazza due volte in dodici giorni: il 6 gennaio contro i rossoneri, il 17 contro l' Inter di Conte, il più urticante dei nemici perché il più amato, un drago un po' stanco al quale resta solo lo scudetto. Da non fidarsi.

agnelli

Un mese o poco più per dare alla Juventus il suo vero volto. E gli inciampi possono essere numerosi, compreso il Sassuolo che è un orologio e che sarà allo Stadium il 10 gennaio, poi il Genoa in Coppa Italia, sempre in casa. Ma sarà dopo la metà del mese che il destino bianconero cercherà la sua strada definitiva: l' Inter e poi il Napoli nella finale di Supercoppa a Reggio Emilia, il giorno 20.

Proprio il Napoli diventa lo snodo e la voce di molte risposte che la Torino bianconera attende, disabituata a guardare gli altri dal basso anzi piuttosto stupefatta da questa inedita posizione. C' è sempre da sbrogliare il nodo del recupero di campionato, anche se Agnelli e De Laurentiis si sono praticamente accordati per scambiarsi il campo e vivere la prima sfida (che dopo la Supercoppa sarà peraltro la seconda) il 13 febbraio. Alla fine di quel lungo giorno sapremo tutto della classifica e quasi tutto della Juventus, attesa il 17 dal Porto per il ritorno in Champions.

andrea pirlo foto mezzelani gmt 025

Sarà anche una questione di soldi, con un mercato da usare per rimettere a posto il centrocampo (De Paul l' uomo giusto?), vero limite della Juve di Pirlo. Ieri il club ha ufficializzato l' accordo con Fca: Jeep sarà ancora sponsor maglia fino al 2024 (il legame è nato nel 2012/13), con 45 milioni a stagione più bonus legati ai risultati. È l' accordo più ricco di tutta la Serie A.

E poi c' è il nodo del contratto a Dybala: il quotidiano argentino Olé parla di un' offerta in arrivo a febbraio: 10 milioni di euro all' anno con la possibilità di aggiungerne altri 2 con una serie di bonus, fino al 2027. Dove metterlo, poi sarà un' altra questione.

dybala pirlo pirlo PIRLO CRISTIANO RONALDO E PIRLO andrea pirlo foto mezzelani gmt 009 andrea pirlo foto mezzelani gmt 027 CRISTIANO RONALDO E PIRLO DYBALA PIRLO