TE LA CANTI E TE LA SUONI - MULTA DA 10 MILIONI A "TICKETONE" PER ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NELLA VENDITA DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI - LA SANZIONE DELL'ANTITRUST CONTRO IL GRUPPO: "COMPLESSA STRATEGIA PER PLECUDERE AD ALTRI OPERATORI LA VENDITA DEI TAGLIANDI". COME? ATTRAVERSO I CONTRATTI IN ESCLUSIVA CON I GRUPPI COME LA "FRIENDS & PARTNERS" DI FERDINANDO SALZANO (INDAGATO PER VIOLENZA PRIVATA PER LE PRESSIONI AD ALTRI PROMOTER)