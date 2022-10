COSA DICONO GALLIANI E BERLUSCONI, CHE VORREBBERO UN MONZA CON MOLTI CALCIATORI ITALIANI, DEL DISASTROSO BULGARO ANTOV? – NEL POKER DEL MILAN CON DOPPIETTA SHOW DI BRAHIM DIAZ (CHE POI VA KO), CI METTE LO ZAMPINO IL TERZINO DEL MONZA CHE SBAGLIA SUL PRIMO GOL E POI REGALA LA QUARTA RETE A LEAO. PRIMO GOL DI ORIGI IN SERIE A, PIOLI AGGANCIA LA VETTA...

Da gazzetta.it

Il Milan si sbarazza del Monza (non senza qualche rischio di troppo quando il match non era ancora indirizzato), ottiene il quarto successo consecutivo in campionato e vola provvisoriamente in cima alla classifica, in attesa ovviamente di Napoli e Atalanta, impegnate domani.

Una vittoria nel segno di Diaz, autore di una doppietta fantastica (il primo gol come alla Juve, con una cavalcata solitaria da centrocampo), di Origi, che ha bagnato con il primo gol milanista il debutto da titolare, e di Leao. Il Monza ha accorciato le distanze con una magnifica punizione di Ranocchia quando il match era già sul 3-0. Apprensione per Diaz, uscito qualche minuto dopo l’inizio della ripresa per un problema alla coscia sinistra.

