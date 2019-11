COSA FA LA PELLEGRINI QUANDO NON NUOTA? FA LA "DIVINA" SU INSTAGRAM – NON SOLO FOTO CHE ESALTANO IL SUO MARMOREO LATO B O A LETTO CON LA SUA CAGNOLINA VANESSA (MA CHI C’ERA CON LEI IN CAMERA?), LA PIU’ GRANDE NUOTATRICE DI SEMPRE SCODELLA SCATTI BOLLENTI PER HALLOWEEN E POI CITA EMILY DICKINSON: “LA RIVA E’ PIU’ SICURA MA A ME PIACE COMBATTERE CON LE ONDE” – FLORILEGIO DI COMMENTI: “SEMBRI NEO IN MATRIX QUANDO ESCE DALLA VASCA MELMOSA”

Foto di Ferdinando Mezzelani per Dagospia

PELLEGRINI

Da tuttivip.it

federica pellegrini 0

Nasconde il viso in modo da sembrare più inquietante, ma se l’intento era quello la bella Pellegrini ha sbagliato outfit. Perché nonostante ci abbia provato, la sua fisicità perfetta, tonica e scolpita, non si piò ignorare. Quindi invece di far paura Federica riceve un ovazione di complimenti per il suo stile e la sua bellezza sportiva. Una cosa è certa: quel costume nero le sta benissimo.Il tenore dei commenti è questo: “Togli il fiato”, “Ti sei travestita da gnocca?” , o chi nel vedere il suo costume ha ricordato il film The Ring, con la mostruosa Samara dai capelli lunghi e neri sul viso, e le scrive: “Samara blonde?”, “Diciamo una rivisitazione di Samara!!!”. Di sicuro ha creato confusione, se non fosse per la zucca decorata che tiene in mano, il travestimento sarebbe stato del tutto incomprensibile.

PELLEGRINI

Da giornaledimantova.it

federica pellegrini 1

Pellegrini vs Pellegrino Durante il suo periodo di preparazione atletica a Livigno, la campionessa Federica Pellegrini ha lanciato una sfida all’ultima bracciata a un atleta che in comune con lei ha ben poco. A varcare la soglia del centro Aquagranda pronto a gareggiare nei 50 metri con la stella del nuoto italiano è stato il campione mondiale dello sci di fondo Federico Pellegrino, che proprio in questi giorni ha iniziato la sua preparazione sull’anello di fondo di Livigno, aperto lo scorso 19 ottobre.

Entrambi a Livigno con le proprie nazionali per prepararsi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l’una e alle Gare di Coppa del Mondo l’altro, Federica e Federico si sono sfidati nella piscina semi olimpionica del centro sportivo e benessere Aquagranda Active You!: nonostante gareggiasse in uno sport totalmente differente da quello che è la sua specialità, Federico non ha voluto rinunciare al suo essere un campione di sci di fondo e ha affrontato Federica indossando non solo la sua tutina da fondo, ma anche la fascetta che sempre lo accompagna quando scende in pista.

federica pellegrini 2

La preparazione Il grande impegno e grinta di Federico nulla hanno potuto però sull’esperienza e la tecnica di Federica Pellegrini, che alla fine della sfida ha però accolto l’invito del campione di fondo ad indossare gli sci per una rivincita sulla pista di fondo di Livigno: l’appuntamento quindi al prossimo anno, dopo le Olimpiadi di Tokyo. Accomunati non solo dal nome e dall’essere vincitori di medaglie d’oro, ma anche dalla paronomasia legata ai loro cognomi, Federica e Federico si sono incontrati nel Piccolo Tibet con uno scopo comune: prepararsi alle diverse gare che li attendono sfruttando la versatilità, le strutture e soprattutto l’altezza di Livigno.

federica pellegrini

Con i suoi 1816 metri, infatti, Livigno è il luogo ideale per svolgere una preparazione atletica in quota sfruttando tutti i benefici dell’altitude training, che agisce sui meccanismi di trasporto dell’ossigeno migliorando tutte le prestazioni del corpo. Leggi anche: Ospedale Oglio Po: modifiche all'attività dei punti prelievo durante le festività Le Nazionali che si allenano a Livigno Così, da ormai diverso tempo la vasca di 25 metri di Aquagranda è sede degli allenamenti della Nazionale Italiana di Nuoto: dalla metà dello scorso settembre, oltre a Federica Pellegrini hanno raggiunto Livigno per la loro preparazione anche il resto del team, tra cui spiccano Gregorio Paltrinieri, Simona Quadrella, Margherita Panziera e Gabriele Detti. Anche la Nazionale Italiana di Sci di Fondo, insieme a quella francese, ceca, tedesca ed estone, ha raggiunto il Piccolo Tibet per iniziare gli allenamenti: già dallo scorso sabato 19 ottobre gli atleti hanno infatti potuto mettere gli sci ai piedi e solcare la neve dell’anello di fondo, realizzato con la neve conservata durante l’estate tramite lo Snowfarm.

