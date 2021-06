COSA FARA' CR7? ORA CHE L’EUROPEO E’ FINITO, IL SUO AGENTE, JORGE MENDES, SI METTE AL LAVORO PER DECIDERE IL SUO FUTURO – IN TRE ANNI CON LA JUVE NON HA NEANCHE SFIORATO LA CHAMPIONS E A BILANCIO COSTA 87 MILIONI DI EURO – MA CHI SI PRENDERA’ CARICO DEL SUO MAXI-STIPENDIO? AL MOMENTO CI SONO POCHE SQUADRE DISPOSTE A PRENDERLO – E I TIFOSI DEL BELGIO LO SFOTTONO DOPO L’ELIMINAZIONE DA EURO 2020…

Luca Bianchin per "la Gazzetta dello Sport"

cristiano ronaldo

Le vacanze a luglio non piacciono a nessuno, nel calcio. A Cristiano Ronaldo, meno che agli altri. Il Portogallo non è mai stato la squadra più forte dell'Europeo però è sopravvissuta a un gruppo con Francia e Germania, ha giocato almeno alla pari con il Belgio e insomma, lascia il torneo con quella classica insoddisfazione di chi ha fatto un lavoro discreto, non ottimo. Fascia gettata a terra Ronaldo ha reagito a modo suo all'eliminazione perché l'uomo appartiene alla categoria dei giocatori che stanno male dopo una sconfitta e usano quel dolore per migliorare, per spingersi a lavorare ancora di più perché non si ripeta.

cristiano ronaldo

Al fischio finale di Belgio-Portogallo 1-0, domenica sera, è scappato via negli spogliatoi senza partecipare al saluto ai tifosi. Una telecamera lo ha ripreso mentre, uscendo dal campo, prendeva a calci la fascia da capitano, gesto che a tutti ha riportato alla memoria Serbia-Portogallo 2-2 di tre mesi fa: allora, gol annullato nel finale e fascia lanciata a terra. Il problema non è il gesto - in Portogallo a Cristiano si perdona tutto o quasi - ma i pensieri.

Ronaldo con Jorge Mendes

Ronaldo continuerà a giocare con il Portogallo, a Lisbona questo non è mai stato messo in dubbio. Il gruppo della nazionale non si sfalderà. Può lasciare José Fonte, già riserva in questo Euro, ma la squadra resterà questa. E poi CR7 ha il record di Ali Daei da battere.

L'appuntamento Il punto è capire che cosa succederà con la Juventus. Un appuntamento con Jorge Mendes, agente di Ronaldo e molto di più, è all'orizzonte. La situazione è complessa e il punto di partenza noto. La Juve e Cristiano sanno che lasciarsi non sarebbe un problema. Il matrimonio non è stato dei più felici, Ronaldo non avrebbe problemi a rilanciarsi e la Juventus è pronta a un 2021-22 senza il suo numero 7.

cristiano ronaldo

Il punto è capire se si presenterà l'occasione giusta, se una delle poche squadre al mondo per cui avrebbe un senso l'investimento - Psg, Manchester United, forse il Real Madrid - deciderà di chiamare con un'offerta all'altezza. Il momento La certezza è che Ronaldo condiziona l'ambiente. Se resterà, peserà sul bilancio della Juventus per 87 milioni tra stipendio e ammortamento, avrà una squadra costruita - se non intorno a lui - tenendo ben presente le sue caratteristiche.

cristiano ronaldo

Se andrà, renderà inevitabile la ricerca di nuovi equilibri e di un nuovo attaccante. In Portogallo, invece, gli equilibri sono quelli di sempre: Ronaldo non si discute. La giornata post-eliminazione, spesso la più complicata, è trascorsa serena, con critiche ma anche complimenti. Il più importante, dal presidente della Repubblica Marcelo Rebelo de Sousa, che ha ricevuto la squadra: «Mi sono sentito orgoglioso di essere presidente - ha dichiarato -, abbiamo dimostrato di essere tra i migliori. Tutti i portoghesi, che rappresento, vogliono dire alla squadra che può contare sul nostro appoggio fino al Mondiale in Qatar».

CRISTIANO RONALDO

Il più strano da Roy Keane, ex compagno di CR7 allo United, che con il solito gusto per il tackle è stato durissimo con João Felix e ha esaltato il 7: «E' il giocatore più intelligente che io abbia visto. Non partecipa alla costruzione di gioco ma ha quella arroganza necessaria ai grandi. E' un genio assoluto».

Il messaggio

E Cristiano? Per ora, sotto traccia. Anzi, molto soft in un messaggio postato su Instagram: «Siamo stati eliminati prima di quanto volessimo ma siamo orgogliosi del percorso, abbiamo dato tutto. Questo gruppo ha dimostrato che può ancora dare molta allegria ai portoghesi. Per i nostri tifosi abbiamo corso e lottato. Complimenti al Belgio e buona fortuna a tutte le nazionali ancora in corsa. Quanto a noi, torneremo più forti. Forza Portogallo!». In questo momento della sua vita, il verbo chiave è sempre quello: tornare o non tornare?

TIFOSI BELGIO CR7

DA www.corrieredellosport.it

ronaldo courtois

Basta una rete di Thorgan Hazard al Belgio per eliminare il Portogallo e conquistare il pass per i quarti di finale che porteranno i Diavoli Rossi a Monaco di Baviera ad affrontare l'Italia il prossimo 2 luglio. Una serata magica per Lukaku e compagni che con il minimo scarto mandano a casa i campioni in carica protagonisti di una serata no con occasioni sprecate e un palo di Guerreiro che avrebbe potuto cambiare il corso degli eventi qualora fosse finito in rete. Grande assente della sfida Cristiano Ronaldo: un solo squillo nei minuti iniziali e poi poco o nulla e così al fischio finale i tifosi belgi hanno infierito sul campione della Juventus.

ronaldo lukaku

"Siiiuu", la nota esultanza di CR7 è stata gridata a gran voce dai supporters dei Diavoli Rossi mentre lasciavano lo stadio di Siviglia, per prendere in giro il campione lusitano uscito molto presto dal campionato europeo. Come se non bastasse lo sfottò è continuato sui social dove il grido di Ronaldo è diventato motivo di esultanza per l'eliminazione del Portogallo da parte dei tifosi delle altre nazioni e dei diversi club che hanno riempito il web per celebrare la vittoria del Belgio nei confronti della formazione di Santos.