Estratto dell'articolo di Alberto Dalla Palma per “il Messaggero”

Ancora qualche settimana, forse addirittura solo qualche giorno, e conosceremo il futuro di Gianluigi Buffon, che potrebbe tingersi di azzurro ancora una volta. E' proprio lui il grande favorito nella corsa al ruolo di capo delegazione dell'Italia che apparteneva all'indimenticabile Gianluca Vialli. Il presidente federale Gravina lo ha già chiamato e gli ha offerto un posto di grande prestigio, consentendogli di aprire, in caso di risposta positiva, una nuova carriera dirigenziale. […]

Da mesi Gianluigi si è chiuso in una pausa di riflessione che sta per terminare e le parole di Fabio Pecchia, mercoledì sera a Sky («rispettiamo il suo silenzio perché farà una scelta di grande spessore»), lasciano intuire che siamo vicini al traguardo.

BANDIERE

[…] Deciderà Gigi se accettare o no, nel frattempo le altre posizioni sono state congelate dalla Figc. Chiellini è ancora impegnato negli States mentre Maldini, altra bandiera azzurra, sta aspettando l'eventuale offerta del Psg per confrontarsi ancora a livello di club, in un ruolo di comando. Buffon, icona dell'Italia non solo ai Mondiali del 2006, rappresenterebbe la scelta più vicina a quella precedente, perché sotto il profilo umano pochi calciatori sono stati grandi come Gianluigi […]

Siamo a livelli di contatti ben avviati, ma è chiaro che nessuno vuole forzare la mano. Buffon dovrà decidere in piena autonomia: questo ruolo gli consentirebbe anche di vivere la sua famiglia giorno dopo giorno, come desidera da anni, ecco perché nella sua riflessione questa proposta avrà un peso diverso dalle altre. Esiste per il portierone di Carrara la possibilità di giocare ancora un anno con il Parma, alla ricerca di una promozione che gli entrerebbe nel cuore come il titolo mondiale, oppure la chances di scavalcare la barricata e diventare opinionista televisivo come la compagna Ilaria D'Amico.

A SETTEMBRE

Non c'è fretta, perché il presidente Gravina e lo stesso Mancini non vogliono mettere pressione. L'Italia tornerà in campo a settembre, è possibile che in quel periodo ci sia già il nuovo capo delegazione, ma non è certo. Il 9 di quel mese gli azzurri giocheranno a Skopje contro la Macedonia e il 12 a San Siro contro l'Ucraina […]

