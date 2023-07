24 lug 2023 19:06

COSA FARÀ PAOLO MALDINI DOPO LA ROTTURA CON IL MILAN? - L'EX DIFENSORE ROSSONERO AVREBBE RICEVUTO UNA PROPOSTA PER ENTRARE NELLO STAFF DIRIGENZIALE DEL PSG - QUELLA DEI PARIGINI NON SAREBBE L'UNICA OFFERTA SUL TAVOLO DI MALDINI: ANCHE LA NAZIONALE AZZURRA SAREBBE INTERESSATA A LUI, ANCHE SE NON È ANCORA CHIARO IL RUOLO CHE GLI È STATO OFFERTO…