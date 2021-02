COSA FARA’ DE LAURENTIIS CON GATTUSO? ATALANTA IN FORMA REAL: IN ATTESA DELLA GRANDE SFIDA DI CHAMPIONS CONTRO LA SQUADRA DI ZIDANE LA "DEA" ASFALTA IL NAPOLI E AGGUANTA IL TERZO POSTO - OTTAVA SCONFITTA IN CAMPIONATO (LA TERZA NELLE ULTIME 5 PARTITE PER IL NAPOLI DI GATTUSO). ROSSO A GASP PER PROTESTE: "ERA UN RIGORE GROSSO COME UNA CASA, NON POSSO CHIEDERE RIGORE? TUTTE LE VOLTE COSÌ DI BELLO, TUTTE LE VOLTE COSÌ!” - PAURA PER OSIMHEN: BATTE LA TESTA, SVIENE E...

Da gazzetta.it

In attesa della grande sfida di Champions contro il Real Madrid, l'Atalanta in zona-Champions ci sale temporaneamente grazie alla netta vittoria sul Napoli. In un primo tempo con poche occasioni, l’Atalanta ha protestato per una caduta di Pessina in area non punita dall’arbitro Di Bello (le immagini non chiariscono del tutto). Furioso, comunque, Gasperini, espulso per proteste qualche minuto dopo. Meret non ha effettuato parate, mentre Gollini ha alzato sopra la traversa un colpo di testa di Osimhen.

A inizio ripresa l'Atalanta è passata con la coppia colombiana: cross da sinistra di Muriel e colpo di testa vincente di Zapata (52'). Ma sei minuti più tardi grande assist di Politano a Zielinski per l'1-1. Al 64' Atalanta ancora avanti grazie a una splendida azione Muriel-Zapata-Gosens. E al 71' è arrivato anche il tris dello stesso Muriel. Una maldestra autorete di Gosens ha tenuto aperta la partita, ma per pochissimo, perché poi Romero di testa l'ha subito richiusa. Nel finale Osimhen è uscito in barella dopo aver picchiato violentemente la testa ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

