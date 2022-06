COSA PENSA DAZN DELLE PAROLE DI ZILIANI? “I DIRITTI TV DELLA SERIE A A DAZN? CRONACA DI UN DISASTRO ANNUNCIATO PER TIM E IL CALCIO ITALIANO” - “LA RACCOLTA PUBBLICITARIA È STATA UN BAGNO DI SANGUE E DIGITALIA CHIEDE ORA A DAZN UNO SCONTO SUL MINIMO GARANTITO, CHE NON È NEMMENO STATO SFIORATO. E LA LEGA COSA FA? TORNA A PARLARE DI UNA NEWCO, UNA SOCIETÀ INDIPENDENTE CHE SI OCCUPI DELLA GESTIONE DEI DIRITTI TV. SE NE DISCUTE DAL GIURASSICO…

Da ilnapolista.it

DILETTA LEOTTA DI DAZN 1

Sul Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani scrive dell’assegnazione dei diritti tv a Dazn, di un anno fa, come di “un disastro annunciato per Tim e per il calcio italiano”.

A distanza di un anno gli spettatori sono crollati del 29,9%, Tim, “preso atto del colossale flop degli abbonamenti ha silurato l’Ad Gubitosi e chiede a Dazn uno sconto di 100 milioni per ognuno dei tre anni del contratto; in alternativa il nuovo Ad Labriola medita di disfarsi dell’intero accordo, che pesa per oltre un miliardo, anche se la rivendita ad Amazon o alla stessa Sky non si profila semplicissimo”.

Non solo:

paolo ziliani

“Dopo un anno trascorso a magnificare i dati d’ascolto (farlocchi) forniti da Dazn attraverso Nielsen, anche Mediaset, che detiene l’esclusiva per la raccolta pubblicitaria con Digitalia 08, propaggine di Publitalia, ammette il flop: la raccolta pubblicitaria è stata un bagno di sangue e Digitalia chiede ora a Dazn uno sconto sul minimo garantito, che non è nemmeno stato sfiorato”.

Dazn, intanto, pur essendo stata un disastro, ha annunciato le nuove condizioni per gli abbonamenti rendendoli più cari e più restrittivi e giustamente “le disdette han già cominciato a piovere copiose”. L’Antitrust ha aperto un’istruttoria su Dazn e Tim per possibili violazioni della concorrenza. La vendita dei diritti-tv della Serie A è in picchiata anche sul mercato estero”. E la Lega Serie A che fa?

len blavatnik 2

“Ebbene sì, puntuale come le tasse è tornata di moda, nell’ultima assemblea di Lega, la discussione sulla costituzione di una newco, una società indipendente che si occupi della gestione dei diritti tv e degli altri asset commerciali della Serie A. E sì, si è parlato a lungo anche della Lega che produca in proprio le partite per poi rivenderle ai migliori offerenti. Per l’esattezza, se ne discute dal Giurassico”.

metti in pausa dazn 2 len blavatnik

tim dazn DILETTA LEOTTA DI DAZN 2