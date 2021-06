Da fiorentina.it

gattuso commisso

Divorzio tra soldi e insulti. Questo l’addio tra Fiorentina e Gattuso secondo quanto riportato da Rai Tgr Toscana. 40 milioni di commissioni per cinque giocatori e una videochiamata finita a male parole, con un’offesa pesante a un membro della famiglia Commisso.

Dopo 22 giorni l’avventura Fiorentina-Gattuso è già finita. Il tecnico calabrese non era mai stato troppo convinto dei viola, perché voleva una squadra forte e sapeva che la società doveva comprare tanti giocatori. La dirigenza della Fiorentina non si aspettava che i calciatori che voleva Gattuso fossero tutti gestiti da un solo procuratore, ovvero Mendes.

jorge mendes

La lite finale è avvenuta sabato scorso, quando a Milano si sono incontrati di persona Barone e Mendes. Dovevano chiudere Oliveira, invece secondo quanto raccolto da Rai Tgr Toscana i costi sarebbero raddoppiati e le commissioni andate alle stelle. A quel punto Commisso, informato da Barone, ha chiuso tutti i rapporti. Gattuso è andato su tutte le furie, perché riteneva non venissero mantenute le promesse fatte, mentre secondo i dirigenti viola ci sarebbero state pronte delle valide alternative. Ma da quel giorno si è alzato un muro e si è arrivati al divorzio.

TOTTENHAM

Da ilnapolista.it

Non sarà Rino Gattuso il prossimo allenatore del Tottenham. Lo scrive The Athletic. La notte ha portato consiglio al board dell’elegante club di Londra. Decisive le proteste dei tifosi che – come vi abbiamo raccontato sul Napolista – da ieri pomeriggio hanno sommerso di critiche la scelta di Gattuso. Sia per la lite con Jordan durante un Milan-Tottenham sia per le sue frasi ambigue su sessismo e razzismo. Lo scrive il quotidiano on line The Athletic.

La lunga ricerca di un nuovo manager del Tottenham continuerà dopo che il club del nord di Londra ha deciso di non ingaggiare Gennaro Gattuso.

L’italiano era emerso come una potenziale opzione per gli Spurs ieri dopo lo stop alla trattativa con Fonseca.

Cos’è successo?

C’è stata una reazione molto forte da parte dei fan degli Spurs dopo le notizie su Gattuso in pole position.

Hanno rilanciato su Twitter vecchi commenti presumibilmente fatti dall’ex centrocampista dell’Italia sul ruolo delle donne nel calcio, sul matrimonio omosessuale e sul razzismo. Sono stati più volte condivisi dai sostenitori del Tottenham sui social media, accompagnati dall’hashtag #NoToGattuso, che è stato di tendenza nel Regno Unito la scorsa notte.

gattuso commisso antognoni rino gattuso foto mezzelani gmt003 rino gattuso