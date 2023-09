COSA C’E’ DIETRO LA FALSA PARTENZA DELLA ROMA? SCELTE DI MERCATO SBAGLIATE DA PARTE DI PINTO, ESTERNI CHE NON SANNO NE’ DIFENDERE, NE’ CROSSARE, UN CENTROCAMPO DA INCUBO CHE SI MUOVE ALLA MOVIOLA. SENZA CONTARE CHE E’ ARRIVATA A TRIGORIA GENTE A PEZZI FISICAMENTE (PAREDES, NDICKA E RENATO SANCHES, PER NON DIRE DI AZMOUN): “SE ERANO A POSTO NON STAVANO QUA”, HA SPIEGATO MOU – ZAZZARONI: “ADESSO C’E? LA SOSTA ED E? L’UNICA BUONA NOTIZIA PER LO SPECIAL CHE DEVE RECUPERARE DYBALA E…”

Non c’e stata partita, non c’e stata la Roma: e sembrata a lungo cosciente della propria inferiorita tecnica e fisica. Ha lasciato l’iniziativa al Milan che aveva peraltro deciso di giocare a ritmi bassissimi e investire su improvvise accelerazioni in grado di sorprendere la difesa di Mourinho, peggiorata dalla presenza di Celik, messo in campo per disperazione e sulla base di un precedente: viste le prime uscite, Kristensen su Leao avrebbe probabilmente fatto ancora piu danni.

Non c’e stata partita perche troppa era la differenza sul piano della qualita tra la squadra di Pioli e quella che ha potuto mettere in campo Mourinho (quanto gli e mancato il “signor Matic”).

Non c’e stata partita anche perche il primo gol e arrivato all’ottavo per una leggerezza di Rui Patricio - il fallo da rigore su Loftus-Cheek - e il raddoppio 3 minuti dopo l’intervallo per una topica in marcatura di Celik che ha permesso a Leao di esprimere tutta la propria arte.

Errori individuali, as usual.

Non c’e stata partita fino a quando il Milan non si e ritrovato in dieci per l’espulsione di Tomori e Mou ha inserito Spinazzola, Lukaku, Bove e in seguito cambiato il disegno della squadra. Da quel momento in avanti, solo Roma, troppo tardi pero. Non c’e stata partita, ma adesso c’e la sosta ed e l’unica buona noti- zia per lo Special che deve recuperare Dybala, vedere migliorata la condizione di Lukaku e solo Dio sa come ritrovera - e per quanto potra impiegare - la sua, di qualita: Spinazzola, Paredes, Ndicka e Renato Sanches, per non dire di Azmoun («se erano a posto non stavano qua», spiego dieci giorni fa).

Pioli, a punteggio pieno, sta lavorando con grande intelligenza: all’impianto della stagio- ne scorsa ha aggiunto Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic. Nessuno stravolgimento, piu piedi buoni e esperienza. Mou, a punteggio vuoto (1 punto), non ha ancora potuto presentare l’idea di Roma che ha in testa.

Come si e mosso Lukaku? E al 30 per cento della condizione, ma quel poco che si e visto e bastato per far capire a tutti quanto potra essere utile, importante.

