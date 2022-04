7 apr 2022 13:58

COSA SI INVENTA IL CALCIO ITALIANO DOPO LA SECONDA ELIMINAZIONE DI FILA DAL MONDIALE? UNA TRAGICOMICA TASK FORCE PER RIFORMARE IL CALCIO E AUMENTARE IL BACINO DI GIOCATORI SELEZIONABILI PER LE NAZIONALI – IL PRESIDENTE DELLA LEGA CASINI NON VA ALLO SCONTRO SULL’INDICE DI LIQUIDITA’ (CHE HA MESSO IN ALLARME I CLUB DI A) CON GRAVINA – LA FIERA DEI BUONI PROPOSITI: INVESTIMENTI NEI SETTORI GIOVANILI E NELLE SCUOLE, NUOVI STADI E MENO TATTICA PER GLI UNDER 12 COSÌ DA PRIVILEGIARE LA TECNICA…