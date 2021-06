LIBERTE’, EGALITE’…IN CULO A TE – DOPO L’ELIMINAZIONE DELLA FRANCIA COSA HANNO DA DIRE QUEI SOLONI DI BARTHEZ E VIEIRA CHE AVEVANO SPARATO ALZO ZERO SUGLI AZZURRI? L’EX PORTIERE: “L’ITALIA? NON HA NULLA. NON FARÀ MOLTA STRADA. HA GIOCATO CONTRO SQUADRE NON ALL’ALTEZZA IN UN GIRONE SEMPLICE” (IN CUI C’ERA ANCHE LA SVIZZERA CHE HA MANDATO A CASA LES BLEUS) - PER L'EX CENTROCAMPISTA L'ITALIA MANCA DI "INTENSITA', POTENZA E RITMO" (QUALITA' CHE IERI SERA DIFETTAVANO ANCHE TRA I GALLETTI...)