Mario Sconcerti per il "Corriere della Sera"

CR7

È sempre tutto rimediabile, in Champions e in campionato, ma la Juve non si vede. Forse questa di Porto è stata la partita più modesta della stagione, giocata con lentezza e senza idee, senza personalità. E senza colpe dell'avversario che ha confermato il poco di cui era accreditato.

È un momento molto difficile, probabilmente superabile, ma il tempo dei risultati sta arrivando e la Juve manca. La povertà è evidente, non c'è uno che abbia la forza di imporre idee. Dai difensori, ai tre di centrocampo, la palla scorre via prevista, come non fosse nemmeno la Juve.

E quando arriva davanti trova solo Chiesa a dare uno slancio per velocità propria, autonoma. Ronaldo è ormai sul filo dell'imbarazzo. Adesso il problema è evidente e quasi incomprensibile. Finora si era limitato a segnare e a giocare meno bene. Ora Ronaldo è scomparso. In un'azione complessa ha perfino scalciato l'aria come un vecchio senza equilibrio. Ha qualcosa, va aiutato, comunque la pensi lui. Non basta nemmeno l'errore consueto di tenerlo in mezzo alle difese, c'è qualcosa di forte che lo frena.

porto juve bentancur

E senza di lui la Juve è normale, come molti suoi avversari. Vanno aggiunte le scelte di Sczsezny che decide la partita dando al primo minuto il pallone nell'area piccola a Bentancur spalle al gioco. Che rinvio pensasse di ottenere in quelle condizioni è un mistero che accumula polvere sul poco di intelligibile visto ieri in tutta la squadra. Nel secondo gol è bastata una finta sulla fascia di un portoghese per portarsi dietro sei juventini.

PORTO JUVE

Non eravamo abituati in Champions a una Juve così ingenua. Ma è stata una partita peggiore di quella di Napoli dove almeno due guizzi erano esistiti. Ripeto, è sempre tutto superabile, ma anche la Juve lo è. La distanza tra la squadra e la realtà sta crescendo, mancano le reazioni, è evidente un problema di guida e di carisma. Non basta conoscere il calcio per farlo nascere. Troppo facile. Serve saper motivare gli uomini che lo giocano. Con molto meno Conceicao c'è riuscito. Pirlo no.

