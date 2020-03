COSA SUCCEDE SE UN CALCIATORE RISULTA POSITIVO AL CORONAVIRUS? SALTA IL CAMPIONATO? TOMMASI (PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CALCIATORI): “IL RISCHIO DI CONTAGIO C'È. L'UEFA PRENDA IN CONSIDERAZIONE L'IDEA DI RINVIARE EURO 2020, PER DARE PIU' TEMPO AI CAMPIONATI. LA SERIE A NON HA DATE PER I CALENDARI" - L'EX NAZIONALE DANESE KAHLENBERG IN QUARANTENA – A NORIMBERGA NON VOGLIONO CHE SI GIOCHI L’AMICHEVOLE GERMANIA-ITALIA...

Da sportmediaset.mediaset.it

KAHLENBERG

L' ex nazionale della Danimarca Thomas Kahlenberg, protagonista ai Mondiali del 2010, e' risultato positivo al coronavirus ed e' stato posto in quarantena. Lo riferisce il club danese del Brondby, spiegando che Kahlenberg e' tornato di recente da un viaggio ad Amsterdam dove ha assistito a una partita di calcio domenica.

La squadra della periferia di Copenaghen afferma che 13 persone sono state messe in quarantena in casa dopo la partita contro il Lyngby dopo essere entrati in contatto con Kahlenberg. Brondby afferma che Kahlenberg "sta bene in base alle circostanze ed e' di buon umore". In un altro comunicato, il club del Lyngby annuncia che tre dei suoi giocatori - Martin Ornskov, Kasper Jorgensen e Patrick da Silva - erano stati 'in contatto' con Kahlenberg e sono stati rimandati a casa in quarantena.

NO A GERMANIA-ITALIA DEL 31 MARZO

tommasi

La città di Norimberga si è pubblicamente schierata per l'annullamento dell'amichevole Germania-Italia di calcio, prevista il 31 marzo nella città bavarese. Lo riferisce Bild nella sua edizione on line, che motiva la scelta con il timore dell'arrivo di tifosi italiani.

TOMMASI: "UEFA CONSIDERI RINVIO EURO 2020"

"Si è deciso di giocare a porte chiuse. Il rischio di contagio c'è anche per i calciatori, vanno prese tutte le precauzioni possibili per limitarlo": lo dice Damiano Tommasi, presidente Aic, parlando della situazione della serie A. "L'Uefa dovrà prendere in considerazione l'idea di rinviare Euro 2020, per dare piu' tempo ai campionati. Il problema non è solo italiano: Altri sport hanno rinviato, la serie A non ha date per i calendari".