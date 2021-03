COSA UNISCE TYSON, MARTIN SCORSESE E JAMIE FOXX? UNA SERIE TV - IL PROGETTO HA OTTENUTO L'AUTORIZZAZIONE DELL'EX CAMPIONE DEI PESI MASSIMI, CHE SI ERA INVECE SCHIERATO CONTRO L’INIZIATIVA DELLA PIATTAFORMA STREAMING HULU, ACCUSATA "DI INADEGUATA APPROPRIAZIONE CULTURALE" E DI PENSARE SOLO AI SOLDI - JAMIE FOXX VESTIRÀ I PANNI DEL PUGILE. TRA I PRODUTTORI DELLA SERIE ANCHE MARTIN SCORSESE

L' attore Jamie Foxx, 53 anni, interpreterà Mike Tyson in una serie tv prodotta, tra gli altri, da Martin Scorsese e Antoine Fuqua. L' idea di un progetto su Iron Mike, com' è soprannominato l' ex pugile statunitense, era nata nel 2014 con Foxx sempre come attore protagonista, e dopo varie peripezie si è deciso infine di optare per una serie.

Il biopic, al quale ha contribuito anche il pugile, segue l' annuncio della società Hulu il mese scorso per la produzione di una serie limitata, ovvero di una sola stagione. L' idea non era piaciuta a Mike Tyson perché la piattaforma di streaming non lo aveva coinvolto.

Lo stesso Tyson l' aveva definita «un' appropriazione culturale indebita» e aveva a sua volta annunciato un progetto sulla sua vita. «È da tempo che cerco di raccontare la mia storia - ha dichiarato Tyson -. Con il lancio recente di Legends Only League (una piattaforma per far competere leggende dello sport non più in giovane età) e l' entusiasmo dei fan per il mio ritorno sul ring, ora sembra il momento giusto. Non vedo l' ora di collaborare con Martin e tutta la squadra per dare al pubblico una serie che non parli solo del mio viaggio professionale e personale ma che sia di ispirazione e intrattenimento».

