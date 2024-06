COSA VOGLIONO FARE DELLA ROMA, ORMAI ABBONATA AL SESTO POSTO, QUEI PERACOTTARI DEI FRIEDKIN? DALL’ACQUISTO DELL’EVERTON AI TAGLI DEL PERSONALE, DAL PROGETTO STADIO BLOCCATO A UN MERCATO FUMOSO, I TIFOSI, CHE HANNO SOTTOSCRITTO PIU’ DI 35MILA ABBONAMENTI A SCATOLA CHIUSA, SI INTERROGANO SULLA STRATEGIA DEI TEXANI DI CUI NESSUNO CONOSCE LA VOCE: VOGLIONO RILANCIARE O VENDERE? – COME MAI NON E’ STATO ANCORA UFFICIALIZZATO IL RINNOVO DI DE ROSSI?

Gianluca Lengua Fernando M. Magliaro per "Il Messaggero" - Estratti

de rossi dan ryan friedkin

Da una parte ci sono più di 35mila abbonamenti già sottoscritti e l'obiettivo di superare quota 40mila è alla portata.

Dall'altra ci sono le chat e i messaggi dei tifosi preoccupati: i silenzi della società, l'acquisto dell'Everton con la stampa britannica, l'Independent, che parla di un'iniezione di capitali da parte dei Friedkin di 200 milioni di sterline, la chiusura della sede dell'Eur e lo spostamento, fra mille difficoltà, di tutto il personale a Trigoria.

E molti tagli al personale che, forse era divenuto negli anni sovrabbondante ma che comunque sono tanti e dolorosi. Insomma, al di là delle reiterate e formali dichiarazioni - mai dei proprietari in prima persona - dei vertici societari sulla volontà del Gruppo Friedkin di voler rimanere, è difficile ignorare le costanti voci sulla cessione del pacchetto azionario e su un impegno non esattamente intenso sul fronte stadio di Pietralata.

dan friedkin

L'ultima in ordine di tempo è l'acquisizione dell'Everton, squadra di Liverpool che milita in Premier League, vinta 9 volte, l'ultima nel lontano 1986-1987.

Da settimane rimbalzano le voci su questa operazione per la quale, secondo i media britannici, i Friedkin hanno già sborsato 200 milioni di sterline per ripianare un prestito e immettere capitali liquidi nelle casse del club per coprire i costi correnti.

Un'operazione molto simile a quanto fatto a Roma, al momento dell'avvicendamento con il precedente proprietario, James Pallotta. In totale l'operazione costerà al gruppo Friedkin 650 milioni di euro. Denaro che in parte servirà a coprire l'enorme debito che ha contratto il club inglese.

UN DIRIGENTE DELLA ROMA PASSA UN PACCHETTO A RYAN FRIEDKIN IN TRIBUNA A BERGAMO

C'è poi il capitolo ristrutturazione aziendale. Dal loro arrivo, i Friedkin hanno cambiato molte posizioni di vertice, spesso con decisioni repentine e sorprendenti. Ma hanno iniziato anche un'opera di sfoltimento dei ranghi dei dipendenti e di razionalizzazione delle sedi. Addio agli uffici dell'Eur, di viale Tolstoj. Si torna a Trigoria. Tutti. Con non pochi problemi pratici, come la ristrutturazione della sala stampa interna ridotta per far spazio a una sessantina di persone provenienti dagli uffici chiusi. Ci sono inoltre 100 componenti dello staff delle giovanili (compresi preparatori, magazzinieri e medici) in scadenza di contratto e che sono rimasti fino all'ultimo in attesa di un rinnovo.

FRIEDKIN

(...) Sarebbe ancora in ballo il contratto del Chief Football Operating Officer del Club Maurizio Lombardo, braccio destro di Lina Souloukou che nelle ultime settimane è stata anche lei impegnata a gestire alcuni aspetti dell'acquisizione dell'Everton. Tutto fatto, invece, per il contratto di Daniele De Rossi, ma dopo le dichiarazioni rilasciate da Dan e Ryan Friedkin lo scorso 18 aprile per anticipare il rinnovo, non è stato ancora ufficializzato l'accordo.

DAN FRIEDKIN striscione contro friedkin DAN FRIEDKIN friedkin friedkin lina souloukou ryan friedkin foto mezzelani gmt127