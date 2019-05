COSE CHE CAPITÀNO - VIDEO: TOTTI ACCOLTO CON L'INNO DI ''FORZA ITALIA'' IN KUWAIT. E BERLUSCONI COMMENTA DIVERTITO: ''HANNO SBAGLIATO DISCO'' - IL PUPONE ERA NEL GOLFO PER UN TORNEO DI FUTSAL ORGANIZZATO DA VINCENT CANDELA, PROPRIO NEI GIORNI IN CUI LA SOCIETÀ SI SUICIDAVA COL CASO DE ROSSI

FRANCESCO TOTTI IN KUWAIT

«Spero di portare la Roma il più in alto possibile, perché la Roma si tifa e si ama». Parola di Francesco Totti, ospite in Kuwait per l’Al Roudan Tournament un torneo di futsal a cui ha partecipato. L'ex numero dieci ha indossato nuovamente gli scarpini per il torneo insieme all'amico Vincent Candela, ma entrando in campo è stato accolto con l'inno di Forza Italia invece dell'inno di Mameli.

Il dirigente giallorosso poi ha rilasciato alcune dichiarazioni, a partire dalla rivalità del club giallorosso con la Juventus: «Non sarà facile colmare il gap con la Juve, ma sono fiducioso che troveremo una soluzione. Vincere? Non è facile perché soprattutto in Italia è la Juventus è la strafavorita visto che ha la possibilità di acquistare dei top player, come per esempio Ronaldo: nessuno poteva pensare che la Juve riuscisse a prenderlo e invece…ha giocatori di livello internazionale elevato perciò in Italia la differenza è quella. Non sarà facile colmare il gap con la Juventus ma sono fiducioso che troveremo una soluzione».

Sulle possibilità di rivedere la Roma in Champions, Totti è realista: «Mi sa che bisogna aspettare un anno per vederla...».

