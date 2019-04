“FEDE, COSI’ UCCIDI BELEN” – FAN IN DELIRIO PER IL LATO B DELLA PELLEGRINI - DOPO LE CRITICHE PER UNA SUA FOTO IN CUI ERA RIPRESA DA DIETRO MENTRE USCIVA DALLA VASCA, LA NUOTATRICE PUBBLICA SU INSTAGRAM UN NUOVO SCATTO CHE ESALTA LA SUA CHIAPPA TORNITA – QUALCUNO SI CHIEDE: "MA CHI SCATTA QUESTE FOTO IN CAMERA DI FEDE MOLTO PRESTO ALL’ALBA?”...