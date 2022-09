1 set 2022 19:39

COSÌ NON VAR - ARRIVANO LE PRIME POLEMICHE PER EPISODI SEGNALATI MA NON SANZIONATI IN SERIE A - NEL MIRINO IL PESTONE DI MARUSIC A QUAGLIARELLA IN AREA DI RIGORE DURANTE SAMPDORIA LAZIO: NONOSTANTE L'ARBITRO AURELIANO SIA STATO RICHIAMATO PER L'ON-FIELD REVIEW, NON HA FISCHIATO IL FALLO - L'EX JUVENTINO CLAUDIO MARCHISIO: "MA NON ERA CHIARO IL PESTONE SU QUAGLIARELLA?" - VIDEO